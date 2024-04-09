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CENTCOM: США передали Украине предназначенное для хуситов иранское оружие

09 апреля 2024, 22:17
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США передали в апреле Украине оружие и боеприпасы, которые якобы Корпус стражей Исламской революции (элитное подразделения ВС) Ирана должен был передать йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам). Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
«Четвертого апреля 2024 года правительство США передало более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 миллиметра украинским вооруженным силам», — говорится на странице CENTCOM в соцсети X.

Уточняется, что данное вооружение предназначалось хуситам в Йемене, однако изымалось Центральным командованием ВС США и военно-морскими силами партнеров с мая 2021 года по февраль 2023 года.



При этом за последние три дня хуситы атаковали британское судно Hope Island в Красном море и совершили операции против двух израильских судов — MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море. Кроме того, были проведены атаки на несколько американских военных фрегатов в Красном море.

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Гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Гусев уходит в отставку
Хинштейн: Гендиректор Судебного департамента при ВС РФ Гусев уходит в отставку
09 апреля 2024, 19:42

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде России Александр Гусев уходит в отставку. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Александр Гусев написал заявление об отставке. Ожидается, что Совет судей РФ рассмотрит его уже на этой неделе», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что Гусев находился на этой должности с 2000 года.

Судебный департамент организовывает деятельность всех судов в стране и обеспечивает единое информационное пространство судебной системы.

Сегодня, 9 апреля, в отставку также подал мэр Чебоксар Денис Спирин.

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«Щёлканье каблуками»: Лукашенко обрушился с критикой на белорусский ВПК
Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии
09 апреля 2024, 19:17

Фото: Официальный сайт Кремля

Военно-промышленный комплекс Белоруссии пока что работает слабо, об этом заявил Глава Республики Александр Лукашенко, его цитирует «Белта».
«ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками», — заявил Лукашенко.

Однако, он отметил, что свою работу военно-промышленный комплекс получит возможность продемонстрировать уже совсем скоро. На полигонах придётся показать, какие у ВПК есть беспилотные летательные аппараты и какая артиллерия.

Ранее Лукашенко заявил, что правительство делает всё для сохранения Белоруссии от угрозы «горячей войны». По его словам, покинувшие страну оппозиционеры привлекают в Белоруссию иностранных граждан, которые смогут устроить теракты и разжечь конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#александр лукашенко
#белоруссия
#беспилотник
#оружие
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Мэр Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке
09 апреля 2024, 17:38

Фото: Telegram-канал Д. Спирина

Мэр столицы Чувашской республики Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке, отметив, что после отдыха вновь вернётся к труду на благо России.
«Уважаемые горожане, принял решение о сложении полномочий главы города. Для меня это непростое решение, но оно взвешенно и хорошо обдуманно. В ближайшее время намерен немного отдохнуть, затем продолжу трудиться на благо нашей страны», — написал Спирин в своём Telegram-канале.

Он также поблагодарил жителей Чебоксар за доверие, обратную связь и конструктивную критику. Спирин отметил, что всегда будет с теплотой вспоминать годы на посту главы города.

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#мэр
#россия
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Политолог Баширов объяснил бессмысленность саммита по Украине в Швейцарии
09 апреля 2024, 17:26

Фото: iStock/alexis84

Политолог Марат Баширов заявил о бессмысленности мирного саммита по Украине в Швейцарии, поскольку на нём не будет России.
«Бессмысленно проводить саммит, если в нём не будет принимать участие РФ. Проведение любых саммитов право любой страны — если Швейцария хочет потратить деньги, пусть тратит, только есть проблема в результативности. В конечном итоге получится из всего этого, но обычно все итоговые декларации ничего из себя не представляют», — пояснил в беседе с «Известиями» Баширов.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Он отметил, что российская позиция хорошо известна.

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#россия
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#украина
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Костюков: саровский ядерный центр обеспечит суверенитет РФ в атомной сфере
09 апреля 2024, 17:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Саровский ядерный центр продолжит работать в направлении создания научно-технологического задела для обеспечения суверенитета России в сфере атома. Такое заявление сделал директор центра, Герой России Валентин Костюков на открытии конференции по истории отечественного атомного проекта.
«Сегодня ключевым элементом является технологический суверенитет, который в конечном итоге реализуется в рамках нашей деятельности — именно технологический суверенитет, создание критически важных наукоемких технологий и организация производства в стратегически значимых отраслях промышленности», — уверен Костюков.

Он пояснил, что речь идет о работах, которые создают научно-технологический задел на несколько десятилетий вперёд. При этом особую роль в данном вопросе играет талантливая молодёжь, для которой в Саровском ядерном центре созданы все необходимые условия.

Кроме того, Костюков заявил, что ядерный центр справится со всеми задачами, которые поставило государство в рамках обеспечения укрепления технологического суверенитета России.

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#государство
#путин
#рф
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Россия не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, заявило посольство
Посольство в Берне: Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине
09 апреля 2024, 17:00

Фото: iStock/RossHelen

Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Хохлов отметил, что российская позиция хорошо известна. По его словам, даже если Москва получит приглашение, то в любом случае не посетит эту конференцию, поскольку на ней будет продвигаться «нежизнеспособная «формула мира», которая не учитывает российские интересы».

По предварительной информации источника, в саммите примут участие представители от 80 до 100 государств.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.

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#швейцария
#украина
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Кириенко прибыл с рабочим визитом на Запорожскую АЭС
09 апреля 2024, 16:37

Фото: сайт Кремля

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом на Запорожскую АЭС. Об этом пресс-служба станции сообщила в своём Telegram-канале.
В ходе своего визита он провёл совещание, на котором были затронуты вопросы текущего состояния атомной станции и обеспечения её ядерной безопасности. Также присутствующие обсудили недавние атаки беспилотников ВСУ.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук доложил о действиях, предпринимаемых коллективом станции для обеспечения безопасной эксплуатации, о текущих работах и планах развития станции.

Также на совещании присутствовал глава Энергодара Эдуард Сеновоз, который рассказал о ситуации в городе, проектах развития, ремонте соцобъектов и инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено развитию спортивной городской инфраструктуры. Так, на базе восстановленной в прошлом году школы бокса имени Манзули, был создан физкультурно-оздоровительный центр развития спорта и реабилитации.

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#запорожская аэс
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#совещание
#безопасность
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Патрушев назвал Украину примером «цивилизационной деградации»
Патрушев: Украина идет по пути «цивилизационной деградации»
09 апреля 2024, 16:19

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации, передает ТАСС.
По мнению Патрушева, активное продвижение в информационном поле стереотипов, моделей поведения и идеологий Запада способствует размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни. При этом утрачивается самобытность и национальное самосознание, добавил секретарь Совета безопасности.

Патрушев отметил, что Киев является наиболее ярким примером, который демонстрирует все вышеупомянутое.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не выжить без помощи Запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО
09 апреля 2024, 16:18

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что такое решение было принято после рассмотрения соответствующего обращения депутатов Госдумы после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

В сообщении СК РФ говорится, что средства, поступающие через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», несколько лет использовались для осуществления террористических актов в России и других государствах и для нанесения политического ущерба РФ.

В настоящее время СК РФ, по словам его официального представителя Светланы Петренко, ищет источники поступления и пути движения денежных средств в размере нескольких миллионов долларов, а также выясняет причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций западных стран.

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#терроризм
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