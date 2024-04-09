CENTCOM: США передали Украине предназначенное для хуситов иранское оружие

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США передали в апреле Украине оружие и боеприпасы, которые якобы Корпус стражей Исламской революции (элитное подразделения ВС) Ирана должен был передать йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам). Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
«Четвертого апреля 2024 года правительство США передало более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 миллиметра украинским вооруженным силам», — говорится на странице CENTCOM в соцсети X.
Уточняется, что данное вооружение предназначалось хуситам в Йемене, однако изымалось Центральным командованием ВС США и военно-морскими силами партнеров с мая 2021 года по февраль 2023 года.
При этом за последние три дня хуситы атаковали британское судно Hope Island в Красном море и совершили операции против двух израильских судов — MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море. Кроме того, были проведены атаки на несколько американских военных фрегатов в Красном море.
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Элина Позднякова