«Пить или не пить»: С 1 января в России подорожала водка

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С 1 января 2025 года в России значительно выросла на крепкий алкоголь. За самую дешёвую бутылку водки ёмкостью 0,5 литра теперь придётся заплатить 349 полновесных рублей.
Также подорожал бренди, ром, коньяк и прочие крепкие напитки, как бы они ни назывались. Например, поллитровая бутылка коньяка теперь стоит 651 рублей. Ещё полсуток назад такую же ёмкость можно было приобрести за 556 рублей. Соответствующий приказ министерства финансов РФ будет действовать до 31 декабря 2030 года.
По мнению экспертов, подорожание алкоголя в наступившем году ожидалось. Это связано с изменением акцизных ставок и общей экономической ситуацией. Однако прогнозируемые цены на спиртное значительно отличаются от реальных. Которые теперь стали для россиян насущными.
Например, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский незадолго до Нового года говорил, что крепкий алкоголь подорожает в пределах 5-8%. Несложные подсчёты показывают, что любителям «зелёного змия» с суровым градусом по сравнению с прошлым годом придётся переплатить около 14,6%.
Подорожание вина эксперт прогнозировал в пределах 8-10%, а пива — около 5-7%. Остаётся только ожидать, насколько прогнозы опытного эксперта-экономииста оправдаются. Или просто бросить пить.
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По мнению экспертов, подорожание алкоголя в наступившем году ожидалось. Это связано с изменением акцизных ставок и общей экономической ситуацией. Однако прогнозируемые цены на спиртное значительно отличаются от реальных. Которые теперь стали для россиян насущными.
Например, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский незадолго до Нового года говорил, что крепкий алкоголь подорожает в пределах 5-8%. Несложные подсчёты показывают, что любителям «зелёного змия» с суровым градусом по сравнению с прошлым годом придётся переплатить около 14,6%.
Подорожание вина эксперт прогнозировал в пределах 8-10%, а пива — около 5-7%. Остаётся только ожидать, насколько прогнозы опытного эксперта-экономииста оправдаются. Или просто бросить пить.
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Александр Бойцов