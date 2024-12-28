Нарколог назвал самый опасный алкоголь в Новый год

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Самым опасным алкоголем для организма являются крепкие напитки, а самым безопасным — белое сухое вино. Об этом рассказал врач-нарколог Константин Филатов. По его словам, также не стоит смешивать спиртное и сладости.
«Не стоит смешивать алкоголь со сладкими напитками и десертами, так как это замедляет усвоение спирта. Что касается газированных напитков, то из-за пузырьков газа алкоголь быстрее попадает в кровь», — поделился специалист в беседе с RuNews24.ru.Врач также посоветовал не пить алкогольных напитков на пустой желудок, поскольку так усиливается его токсическое воздействие. Не рекомендуется употреблять спиртного в течение всего дня, так как наименее опасным последствием этого будет крепкий сон в момент новогодних курантов, а наиболее опасным — острое отравление и госпитализация в наркологию.
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