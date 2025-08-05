«Питает энергию дьявола»: омбудсмен Мишонова призвала штрафовать детей за мат
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова предложила штрафовать за мат подростков и их родителей. С такой инициативой чиновница выступила в беседе с «Газетой.ru».
Мишонова положительно оценила опыт Казахстана, где введены штрафы за нецензурную речь в общественных местах и соцсетях. Она предложила перенести такие же меры в Россию и начать штрафовать родителей детей, начиная с 11 лет.
По словам уполномоченной по правам ребёнка, за брань детей необходимо привлекать к ответственности. Она напомнила, что раньше мат ассоциировался у общества с асоциальными элементами, а сейчас люди смотрят на проблему сквозь пальцы.
Мишонова призвала власти выработать позицию по этому вопросу и добавила, что мат «питает энергию дьявола».
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