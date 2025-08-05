«Питает энергию дьявола»: омбудсмен Мишонова призвала штрафовать детей за мат

05 августа 2025, 19:20

Детский омбудсмен Мишонова призвала штрафовать подростков за мат

Фото: iStock/dolgachov

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова предложила штрафовать за мат подростков и их родителей. С такой инициативой чиновница выступила в беседе с «Газетой.ru».