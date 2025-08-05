В Госдуме призвали исключить из школьной программы произведения Солженицына
Депутат Госдумы Елена Драпеко выступила с предложением исключить из обязательной школьной программы произведения Александра Солженицына и Варлама Шаламова. Об этом сообщает издание «Абзац».
По мнению Драпеко, включение в учебные программы литературы, в которой критикуется советская власть и акцентируется внимание на репрессиях и лагерной жизни, не соответствует задачам патриотического воспитания молодёжи. Она отметила, что «в Госдуме представлены разные политические силы, поэтому патриотическая общественность должна выйти с инициативой о запрете Солженицына и Шаламова».
Среди наиболее известных произведений Солженицына – «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом» и эпопея «Красное колесо». Эти книги традиционно включены в школьную программу как примеры осмысления трагических страниц отечественной истории. Варлам Шаламов прославился «Колымскими рассказами», в которых описывал жизнь заключённых в исправительно-трудовых лагерях и подвергал резкой критике советскую систему.
Инициатива Драпеко уже вызвала общественный резонанс и оживлённые споры среди педагогов, литературоведов и гражданского общества. Одни расценивают её как наступление на свободу исторического и литературного взгляда, другие – как шаг к укреплению национального самосознания и позитивного образа страны.
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