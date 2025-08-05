В Госдуме призвали исключить из школьной программы произведения Солженицына

05 августа 2025, 18:47

Депутат Драпеко призвала исключить из школьной программы Солженицына и Шаламова

Фото: iStock/Canetti

Депутат Госдумы Елена Драпеко выступила с предложением исключить из обязательной школьной программы произведения Александра Солженицына и Варлама Шаламова. Об этом сообщает издание «Абзац».