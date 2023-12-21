Никита Михалков рассказал о том, как его дважды подвёл Олег Меншиков

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Известный советский и российский актёр, режиссёр и сценарист Никита Михалков рассказал о болезненном ударе, который получил от Олега Меншикова. Тот в последний момент отказался от роли в кинокартине мэтра «12».
В интервью Надежде Стрелец на её YouTube-канале режиссёр сообщил, что одна из главных ролей в этой кинокартине, которую в итоге сыграл Сергей Маковецкий, предназначалась для Олега Меншикова. Но тот в последний момент отказался от съёмок.
Он считает, что причиной отказа Меншикова стало то, что он не хотел стареть на экране, боялся показаться некрасивым и в целом был не согласен с концепцией роли. Режиссёр также вспомнил, что актёр также не слишком красиво повёл себя во время съёмок фильма «Утомлённые солнцем - 2». Тогда снимали сцену на лестнице, в конце должны были доснять Меншикова но тот...уехал. Михалков признался, что был уязвлён таким поступком звезды экрана.
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«Нельзя к такому относиться как-то нейтрально. Это был серьёзный удар», — вспоминал Михалков.
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Александр Бойцов