YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

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YouTube заблокировал канал ««Бесогон TV» российского режиссера и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова.
На канал Михалкова было подписано порядка 1,6 млн человек. Однако сейчас он стал недоступен.
Напомним, в своей программе «Бесогон» Михалков рассказывал о политических событиях, связанных с Россией.
Ранее народный артист России, актёр и режиссёр, Почётный гражданин Московской области Никита Михалков наградил близких героически погибших в зоне СВО бойцов. Он вручил им премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело».
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«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — говорится в сообщении на удаленном канале Михалкова.
Ранее народный артист России, актёр и режиссёр, Почётный гражданин Московской области Никита Михалков наградил близких героически погибших в зоне СВО бойцов. Он вручил им премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело».
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Элина Позднякова