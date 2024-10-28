Осужденный в России американский солдат выразил надежду на обмен

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Американский военнослужащий Гордон Блэк, осужденный в России по обвинению в угрозе убийством и краже, выразил желание быть обменянным. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд признал Блэка виновным в угрозе убийством своей девушке и краже у нее 10 тысяч рублей. Блэк был приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. В суде его адвокат потребовал оправдать солдата, что обвиняемый полностью поддержал.
Ранее стало известно, что Блэк отказался от помилования. «И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», – сказал он.
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