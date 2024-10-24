Расчленитель Масалимов, приговоренный к расстрелу, выходит на свободу: главное о маньяке и его жертвах

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Приговоренный к расстрелу убийца-расчленитель не только избежал смертной казни, но и скоро окажется на свободе. Какие преступления совершил Анвар Масалимов и как ему удалось обмануть смерть, рассказывает редакция «Радио 1».
Примерный семьянин или жестокий убийца
Анвар Масалимов родился в Уфе в благополучной семье, окончил школу, отслужил в армии, женился, был примерным семьянином и воспитывал сына, числился на хорошем счету на работе. В 25 лет все резко изменилось. Он отправился в командировку в город Чайковский Пермского края, где ему предстояло выполнить монтажные работы на объекте.
Оставшись без контроля жены и работодателя, мужчина расслаблялся с помощью алкоголя. В один из дней во время очередного застолья он поспорил с товарищем и убил его.
Высшая мера наказания
Масалимов отрицал свою вину, объясняя этот тем, что ничего не помнит, так как был сильно пьян. Однако следователи быстро раскрыли убийство. Тогда его приговорили к 15 годам тюрьмы. 10 лет спустя мужчину перевели в колонию-поселение в Томской области, а условия отбывания заключения сильно смягчились.
В 1991 году 36-летнему Анвару разрешили покидать территорию учреждения на пару часов в неделю. В один из таких дней он познакомился с пенсионером, который пригласил к себе Масалимова на новоселье. Там мужчины выпили, и все повторилось вновь: конфликт закончился убийством.
Чтобы скрыть следы преступления мужчина расчленил тело пенсионера и спрятал останки в разных частях земельного участка. Но у пенсионера оказались слишком бдительные соседи, которые заметили его отсутствие и позвонили в полицию. Силовики быстро поняли, кто стоит за убийством.
Масалимов опять не признал вину. По его словам, у них произошел конфликт на фоне распития алкогольных напитков, но больше он ничего не помнил. Год спустя суд приговорил расчленителя к высшей мере наказания – смертной казни.
ИК особого режима № 5 для пожизненно заключенных (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Масалимов избежал смертной казни и оказался на свободе
Приговор не приводили в исполнение шесть лет, в 1998 году смертную казнь заменили на пожизненное заключение в связи с введенным в России мораторием. Масалимову было уже 43 года. Тогда его этапировали в Вологодскую область в колонию №5, где отбывают наказание пожизненно осужденные.
Через пять лет осужденный начал подавать письменные жалобы в суды разных инстанций с просьбой пересмотреть меру наказания из-за изменения в уголовном законодательстве. Тогда из статьи, по которой Масалимов был осужден, убрали пункт о лице, ранее совершившем убийство. Писал он еще 13 последующих лет. Наконец, в 2008 году его дело переквалифицировали по статье с максимальным сроком не более 10 лет. К тому моменту расчленитель эти годы уже отсидел. Но пожизненный приговор ему так и не отменили.
В 2012-м Масалимова перевели в исправительную колонию особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Через четыре года его жалобу удовлетворили. Масалимову был 61 год, тогда он вышел на свободу.
Убийца вновь оказался в тюрьме
Анвару выпал счастливый шанс изменить жизнь, которым он не воспользовался. Уже привычная для него история повторилась в третий раз: алкоголь, конфликт с товарищем и помутнение рассудка. Однако тогда потерпевший выжил.
В 2019-м рецидивиста приговорили к пяти годам с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима.
Убийца скоро выйдет на свободу
Анвар Масалимов выйдет на свободу в декабре 2024. Большую часть своей жизни он провел за решеткой. Сможет ли почти 70-летний убийца адаптироваться в условиях нормальной жизни, пока не понятно.
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