«Сковородка вместо жезла»: Россиянин устроил ночной сбор «налога» на дороге
В Кирове полиция задержала мужчину, который бросил сковородку в автомобиль
В Кирове местный житель попытался взимать плату за проезд по своей улице. Однако первый же автомобиль стал для него последним. Подробности сообщает телеканал НТВ.
Предприимчивый кировчанин вышел на проезжую часть и попытался остановить автомобиль, требуя денег. Однако водитель машины отодвинул мужчину с дороги и продолжил движение.
«Неадекват на дороге стоял со сковородкой. Я его отодвинул, поехал, а он в меня кинул сковородку», — рассказал потерпевший.Водитель вернулся, обезвредил нарушителя и удерживал его на обочине до приезда полиции. Дежурный наряд доставил задержанного в отдел полиции № 2 для разбирательства. Позднее выяснилось, что «сборщик налогов» ранее работал охранником, но его уволили за пьянство той же ночью.
Ранее сообщалось об инциденте в липецком автобусе, где вебкам-модель устроила порношоу ради донатов.