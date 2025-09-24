«Сковородка вместо жезла»: Россиянин устроил ночной сбор «налога» на дороге

24 сентября 2025, 20:50

В Кирове полиция задержала мужчину, который бросил сковородку в автомобиль

Фото: Istock/Stopboxstudio

В Кирове местный житель попытался взимать плату за проезд по своей улице. Однако первый же автомобиль стал для него последним. Подробности сообщает телеканал НТВ.





Предприимчивый кировчанин вышел на проезжую часть и попытался остановить автомобиль, требуя денег. Однако водитель машины отодвинул мужчину с дороги и продолжил движение.

«Неадекват на дороге стоял со сковородкой. Я его отодвинул, поехал, а он в меня кинул сковородку», — рассказал потерпевший.