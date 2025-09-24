Девушка обиделась на парня из-за расставания и откусила ему половой орган
В Китае конфликт между парой после расставания привёл к серьёзному инциденту. Подробности сообщает Telegram-канал «ЛЮДИ!».
На прошлой неделе молодой человек решил разорвать отношения со своей девушкой. Перед тем как окончательно расстаться, они согласились на прощальную интимную близость. Во время полового акта девушка, действуя умышленно, откусила часть полового органа партнёра.
Медики оперативно госпитализировали пострадавшего и провели успешную хирургическую операцию. Они пришили оторванные ткани. Сейчас оба участника инцидента находятся в стабильном состоянии. Сообщается, что после случившегося пара сумела найти способ помириться.
Ранее в липецком автобусе вебкам-модель устроила порношоу ради донатов.
Читайте также: