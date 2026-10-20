Пиво и жёсткие тренировки доводят российских зумеров до подагры
Врачи всё чаще диагностируют подагру у россиян моложе 30 лет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ещё 15–20 лет назад боли в суставах обычно беспокоили пациентов 45–50 лет, а сейчас в зоне риска оказываются студенты и молодые работяги.
Одна из причин — современное питание: во многих продуктах много сахарозы и фруктозы, и они повышают уровень мочевой кислоты. Её кристаллы откладываются в суставах и провоцируют подагру.
Член Российской ассоциации остеопатов Владислав Мирошниченко заявил, что любителям пива стоит помнить: в напитке есть пурины, которые тоже превращаются в мочевую кислоту. Особенно много их в пшеничном нефильтрованном.
Здоровый образ жизни тоже может навредить суставам, если перегнуть палку: низкоуглеводные и высокобелковые диеты, кроссфит, спринты и тяжёлые силовые нагрузки при недостаточном восстановлении провоцируют подагрические симптомы. Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют пить меньше пива и давать мышцам и суставам нормально восстанавливаться после нагрузок.
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