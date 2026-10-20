Пиво и жёсткие тренировки доводят российских зумеров до подагры

20 октября 2026, 13:45

Врачи стали чаще диагностировать подагру у россиян до 30 лет

Фото: Istock/Anton Vierietin

Врачи всё чаще диагностируют подагру у россиян моложе 30 лет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ещё 15–20 лет назад боли в суставах обычно беспокоили пациентов 45–50 лет, а сейчас в зоне риска оказываются студенты и молодые работяги.