Пиявки, порка, чернокожие женщины и девственницы: самые странные способы лечения ЗППП из прошлого

Фото: iStock/Merydolla
Несмотря на то что венерические заболевания известны человечеству с древних времен, эффективные методы их лечения появились лишь относительно недавно.
Люди постоянно искали способы защитить себя от последствий страстных ночей, но от плотских утех отказываться не желали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Хотя точно утверждать нельзя, существуют некоторые документальные свидетельства, подтверждающие, что люди в древности уже понимали, что незащищенный секс может иметь серьезные последствия. Например, на папирусе Эберса, который представляет собой медицинскую энциклопедию древних египтян, изображены врачи, пытающиеся помочь пациентам с болями в области половых органов.
Профессор Франхо Грюбера в своей книге «История венерических болезней от античности до Ренессанса» интерпретирует этот папирус как свидетельство использования сандалового масла для лечения уретральных инфекций, которые могли быть вызваны венерическими заболеваниями.
Однако это не единственный метод «решения половых проблем», известный древним египтянам. Они прибегали к чтению заклинаний для изгнания злых духов из тел пациентов и использовали различные мази и притирки на основе трав, чеснока и даже толченого коровьего рога.
Однако существовали и более радикальные методы. Например, Соран Эфесский, древнегреческий врач, практиковавший в Риме, полагал, что венерические болезни возникают из-за общей слабости организма, который нуждается в укреплении и физической активности. Он рекомендовал людям с гонореей носить свинцовые гири, чтобы помочь телу окрепнуть и справиться с болезнью.
Что касается лечения герпеса, известного грекам с древних времен (даже само слово греческого происхождения), то, вероятно, никто, кроме них, не предлагал столь жестокий и ужасный метод: выжигать пораженные участки каленым железом.
Эти мази втирали в ноги пациентов. Лечение сифилиса с помощью ртути, рекомендованное итальянским врачом Джованни де Виго, применялось в Европе на протяжении около 400 лет. Эта практика охватывала всех — от простых солдат до представителей высшего общества.
В XVI веке наряду с ртутью европейцы также начали использовать lignum vitae — гавайское дерево, которое привозили из Ямайки. Несмотря на то что люди искренне верили в его целебные свойства, нет никаких доказательств его эффективности.
В XIII веке он создал одно из самых детализированных руководств по хирургии своего времени. Хотя описанные в нем методы могут вызывать страх у современных читателей, особенно из-за отсутствия обезболивания, для своего времени они были настоящими новшествами.
В качестве лечения заболеваний, передающихся половым путем, он рекомендовал либо использование пиявок для удаления «грязной крови», либо так называемое «уретральное орошение», что подразумевало использование трубочки, вводимой в соответствующее место.
Позже, в период Ренессанса, возникла вера в целебные свойства девственности. Считалось, что для излечения от ЗППП необходимо заняться сексом с девственницей, чья чистота якобы могла помочь пациенту выздороветь. Это варварское убеждение привело к насилию над детьми. В XVI веке в Италии появились слухи о том, что для исцеления следует переспать с чернокожей женщиной.
Сначала проводили кровопускание, затем промывали желудок, а после этого назначали двухчасовые ванны в течение двух недель, с последующим повторным промыванием желудка. Третий этап заключался в использовании ртутных мазей. После завершения этих процедур пациента считали здоровым и выписывали из госпиталя.
В 1860-х годах правительство приняло законы, криминализировавшие проституцию. Если полицейские подозревали женщину в занятии проституцией, они могли принудить ее раздеться для осмотра на наличие признаков заболеваний, передающихся половым путем.
Если у нее находили симптомы болезни, ее направляли в специальные учреждения для лечения. В случае отказа от осмотра женщина могла быть заключена в тюрьму на срок до года, без возможности выйти на свободу или зарабатывать себе на жизнь.
Читайте также:
«Ноги разбегаются»: Психолог Савская объяснила, почему молодые парни выбирают женщин постарше
Порнозвезда поделилась неожиданными последствиями карьеры в секс-индустрии
Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником
Древний Египет: заклинания для изгнания злых духовИнтересный вопрос о лечении венерических заболеваний в древности заключается в том, осознавали ли люди связь между конкретными болезнями и сексуальной активностью. Учитывая, что симптомы многих ЗППП могут быть схожи с проявлениями других заболеваний, отличить одну болезнь от другой было довольно сложно.
Хотя точно утверждать нельзя, существуют некоторые документальные свидетельства, подтверждающие, что люди в древности уже понимали, что незащищенный секс может иметь серьезные последствия. Например, на папирусе Эберса, который представляет собой медицинскую энциклопедию древних египтян, изображены врачи, пытающиеся помочь пациентам с болями в области половых органов.
Профессор Франхо Грюбера в своей книге «История венерических болезней от античности до Ренессанса» интерпретирует этот папирус как свидетельство использования сандалового масла для лечения уретральных инфекций, которые могли быть вызваны венерическими заболеваниями.
Однако это не единственный метод «решения половых проблем», известный древним египтянам. Они прибегали к чтению заклинаний для изгнания злых духов из тел пациентов и использовали различные мази и притирки на основе трав, чеснока и даже толченого коровьего рога.
Фото: iStock/Domingo Saez Romero
Древняя Греция: выжигать пораженные участки каленым железомИсторики утверждают, что древние греки и римляне осознавали потенциальные риски, связанные с сексуальными отношениями. Прежде чем посетить проституток, они принимали душ, тщательно мыли гениталии и натирали их маслами для предотвращения инфекций.
Однако существовали и более радикальные методы. Например, Соран Эфесский, древнегреческий врач, практиковавший в Риме, полагал, что венерические болезни возникают из-за общей слабости организма, который нуждается в укреплении и физической активности. Он рекомендовал людям с гонореей носить свинцовые гири, чтобы помочь телу окрепнуть и справиться с болезнью.
Что касается лечения герпеса, известного грекам с древних времен (даже само слово греческого происхождения), то, вероятно, никто, кроме них, не предлагал столь жестокий и ужасный метод: выжигать пораженные участки каленым железом.
Фото: iStock/Teefa
Ее величество ртутьРтуть использовалась широко, так как считалось, что она может излечить сифилис. Первые средства на основе ртути, включая ртутные мази, были предложены известным врачом Парацельсом.
Эти мази втирали в ноги пациентов. Лечение сифилиса с помощью ртути, рекомендованное итальянским врачом Джованни де Виго, применялось в Европе на протяжении около 400 лет. Эта практика охватывала всех — от простых солдат до представителей высшего общества.
В XVI веке наряду с ртутью европейцы также начали использовать lignum vitae — гавайское дерево, которое привозили из Ямайки. Несмотря на то что люди искренне верили в его целебные свойства, нет никаких доказательств его эффективности.
Италия: пиявки и уретральное орошениеРожериус Салернский, не путать с Рожером Салернским, итальянским дворянином, оставил значительный след в истории медицины.
В XIII веке он создал одно из самых детализированных руководств по хирургии своего времени. Хотя описанные в нем методы могут вызывать страх у современных читателей, особенно из-за отсутствия обезболивания, для своего времени они были настоящими новшествами.
В качестве лечения заболеваний, передающихся половым путем, он рекомендовал либо использование пиявок для удаления «грязной крови», либо так называемое «уретральное орошение», что подразумевало использование трубочки, вводимой в соответствующее место.
Фото: iStock/Vitalii Puzankov
Средневековая Европа: свинец, чернокожие женщины и девственницыОдним из популярных средств от заболеваний, передающихся половым путем, в европейском Средневековье был свинец. Использовали не только его, но и ванны с парами свинца, а также так называемую «потную одежду» — лоскутки ткани, пропитанные свинцом.
Позже, в период Ренессанса, возникла вера в целебные свойства девственности. Считалось, что для излечения от ЗППП необходимо заняться сексом с девственницей, чья чистота якобы могла помочь пациенту выздороветь. Это варварское убеждение привело к насилию над детьми. В XVI веке в Италии появились слухи о том, что для исцеления следует переспать с чернокожей женщиной.
XVIII век, Франция: порка и исповедьВо Франции в конце XVII — начале XVIII веков существовала уже устоявшаяся система лечения сифилиса, состоящая из трех этапов. Сначала пациента публично наказывали — пороли на городской площади. Затем его отправляли в госпиталь, где, если заболевание не было слишком запущено, врачи принимались за лечение.
Сначала проводили кровопускание, затем промывали желудок, а после этого назначали двухчасовые ванны в течение двух недель, с последующим повторным промыванием желудка. Третий этап заключался в использовании ртутных мазей. После завершения этих процедур пациента считали здоровым и выписывали из госпиталя.
Фото: iStock/AlxeyPnferov
Англия, XIX век: тюрьма для женщинВенерические заболевания стали серьезной проблемой для Англии в XIX веке, особенно затрагивая армию и флот. Вернувшись домой, солдаты и моряки зачастую направлялись к проституткам.
В 1860-х годах правительство приняло законы, криминализировавшие проституцию. Если полицейские подозревали женщину в занятии проституцией, они могли принудить ее раздеться для осмотра на наличие признаков заболеваний, передающихся половым путем.
Если у нее находили симптомы болезни, ее направляли в специальные учреждения для лечения. В случае отказа от осмотра женщина могла быть заключена в тюрьму на срок до года, без возможности выйти на свободу или зарабатывать себе на жизнь.
Читайте также:
«Ноги разбегаются»: Психолог Савская объяснила, почему молодые парни выбирают женщин постарше
Порнозвезда поделилась неожиданными последствиями карьеры в секс-индустрии
Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником
Дарья Осипова