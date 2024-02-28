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Мужчина ударил ножом человека на открытии мемориальной доски герою СССР Гофману

Мужчина с ножом напал на человека в центре Москвы
28 февраля 2024, 12:53
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В центре Москвы мужчина ударил ножом человека на глазах у полицейских на открытии мемориальной доски герою Советского Союза, лётчику-штурмовику Генриху Гофману. Об этом сообщает «112».

Согласно сообщению, нападение произошло на организатора мероприятия Максима Богомолова. Мужчина наблюдал за торжественным открытием мемориальной доски со стороны. В какой-то момент к нему подбежал неизвестный и, выкрикивая угрозы, ударил его ножом в лицо. В это время рядом находились сотрудники полиции.

Однако Богомолову повезло. Ранение оказалось не слишком серьёзным. Его доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. При этом полицейским удалось задержать нападавшего. Им оказался 26-летний Егор Зайцев. Ранее он в поле зрения полиции не попадал. Сейчас выясняются причины нападения. Возбуждено уголовное дело.

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«Устроили пикник и пьяные танцы»: Пара осквернила Вечный огонь и попала под следствие
В Калининграде завели дело на туристов, устроивших пьяные танцы у Вечного огня
28 февраля 2024, 11:57

Фото: istock / Akintevs

В отношении двоих туристов, осквернивших мемориал в Калининграде, возбудило уголовное дело. Об этом информирует Телеграм-канал следственного управления СК РФ.
Под подозрение попали 38-летний житель Свердловской области и 37-летняя жительница Ижевска. За надругательство над надмогильным сооружением возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 244 УК РФ.

По информации следствия, в ночь на вторник, 27 февраля, граждане организовали пикник и пьяные танцы у мемориального комплекса 1200 гвардейцам — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград) в апреле 1945 года. Кроме того, они прыгали через Вечный огонь и украли корзину с цветами. Действия россиян зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город».

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#вечный огонь
#калининград
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Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров
Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за пожаров
28 февраля 2024, 11:55

Фото: istockphoto / Kara Capaldo

Губернатор американского Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за сильных природных пожаров, говорится в заявлении на сайте офиса Эббота.
Уточняется, что число городов Техаса, в которых будет введем режим повышенной опасности, может увеличиться.

Напомним, что ранее служба лесного хозяйства американского штата передавала информацию об эвакуации населения из нескольких городов Техаса. Пожары охватили больше 800 квадратных километров территории. В безопасные места уже вывезли жителей нескольких населенных пунктов. Еще 11 миллион человек получили сообщения о возможной эвакуации. Сотни ферм были подвержены возгоранию.

Данные о пострадавших не поступали. Из-за усугубления ситуации с природными пожарами в Техасе временно перестало работать предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex. Специалисты уточняют, что пожары усиливаются из-за сухой и ветреной погоды.

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#служба
#сша
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Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова избили в Москве
28 февраля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

У актера перелом нижней челюсти со смещением и перелом лобной пазухи. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
Уточняется, что нападавший задержан и находится в отделе полиции. Известно, что Денис Мокроусов в районе Филевский парк начал конфликтовать с со своим соседом, разговоры на повышенных тонах привели к драке.

После неё телевизионная звезда вызвал скорую помощь и правоохранителей. Медики выявили у Мокроусова перелом нижней челюсти со смещением и перелом передней стенки лобной пазухи. Нападавший мужчина в этот момент уже находился в полиции для дальнейшего разбирательства в случившемся.

Мотивы разбоя пока неизвестны.

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#мужчина
#нападение
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В Череповце сталкер перепутал сестёр-близнецов и был оштрафован на 300 тысяч рублей
В Череповце мужчину оштрафовали за преследование 19-летней студентки
28 февраля 2024, 11:29

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Череповца оштрафовали на 300 тысяч рублей за преследование 19-летней девушки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.
Девушка работает официанткой в местном кафе. В августе 2022 года к ней пришёл мужчина, который начал в агрессивной форме требовать от неё какую-то сумму денег. Мужчина грубил ей и требовал назвать домашний адрес.

Затем мужчина начал преследовать девушку по всему заведению и даже ворвался в кабинку туалета, где та пыталась спрятаться. Усмирить агрессора смогла только администрация кафе.

После этого инцидента выяснилось, что мужчина по ошибке перевёл 22 тысячи рублей сестре-близнецу официантки. Она отказалась возвращать деньги, поэтому мужчина решил перейти к угрозам, но случайно вышел не на ту сестру.

В отношении мужчины не стали возбуждать уголовное дело, поскольку в его действиях не было состава преступления. В результате суд обязал его выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и ещё 17 500 рублей за расходы по оплате экспертизы.

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Разыскиваемый за разбой мужчина устроил дебош в подмосковной больнице
28 февраля 2024, 11:22

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, объявленного в федеральный розыск за разбой, задержали в одной из больниц городского округа Дубна. Внимание правоохранителей он привлёк неадекватным поведением, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

«Ранним утром в одной из больниц Дубны сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы, прибывшие на вызов, выяснили, что один мужчина ведёт себя вызывающе, кричит и пугает пациентов», — говорится в сообщении.

Дебошира задержали и доставили в полицию, где выяснилось, что это 52-летний местный житель, который находится в федеральном розыске за разбойное нападение в Костромской области.

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#происшествие
#больница
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В Твери бойцовская собака напала на девочку
28 февраля 2024, 11:10

Фото: iStick/Milan Krasula

В Заволжском районе Твери бойцовская собака кинулась на ребёнка. У девочки на руках была собака маленького размера. Видео нападения животного появилось в паблике «Осторожно: Тверь».
Как рассказали свидетели, девочка со своей маленькой собачкой шла по тротуару неподалеку от школы №53. Навстречу ей вышел мужчина с собакой бойцовской породы. Проходя мимо него, ребёнок взял своего питомца на руки. Хозяин большого пса хотел его придержать, но животное резко рванулось и тут же набросилось на щенка и его владелицу.

И ребёнок, и маленькая собака получили травмы. На помощь кинулась молодая девушка. Она спросила мужчину, почему его пёс гуляет без намордника, но тот только ухмыльнулся и быстро увёл свою собаку с места происшествия.

После того, как видео появилось в сети, Следственный комитет России по Тверской области и прокуратура начали проверку информации о нападении собаки на ребёнка. Девочке вызвали скорую помощь.Мужчину разыскивают.

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«Швырял по земле и толкал»: Мужчина напал на ребенка за то, что он играл возле его машины
Mash Iptash: Челнинец избил 13-летнего мальчика за игру возле его автомобиля
28 февраля 2024, 10:40

Фото: istock / Михаил Руденко

Житель Набережных Челнов избил 13-летнего мальчика за то, что тот играл возле его автомобиля.

Как сообщает Телеграм-канал «Mash Iptash», 3 февраля владелец машины услышал сигнализацию своей «Шевроле Авео». Выйдя на улицу, он заметил рядом играющего подростка и сделав в голове какие-то выводы, набросился на ребенка. Он толкал школьника и несколько раз швырнул его на землю.

Мальчик три недели скрывал произошедшее от родителей и не говорил откуда синяки. Ребенок стеснялся, так как занимался тхэквондо.

Заявление на агрессора написали только 25 февраля, сейчас его ищут правоохранители.



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Постоялец хостела в Воскресенске напал с ножом на собутыльника
28 февраля 2024, 10:39

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, несколько раз ударившего ножом своего знакомого, задержали в Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Нападение произошло в одном из местных хостелов. Выяснилось, что двое мужчин вместе пили алкоголь, поругались, и один из них напал на другого с ножом и нанёс несколько ударов», — говорится в сообщении.
Пострадавшего с колото-резаной раной увезли в больницу, а нападавшего задержали и доставили в полицейское отделение. Злоумышленником оказался 44-летний житель Кемеровской области, ранее судимый за тяжкое преступление. Против него возбуждено уголовное дело. Жизнь пострадавшего вне опасности.

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#криминал
#нож
#росгвардия
#нападение
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В Люберцах владелица кофеен попала под следствие за отказ пускать участников СВО
28 февраля 2024, 10:23

Фото: Istockphoto / Wirestock

Следственный комитет России выясняет обстоятельства инцидента с участием собственницы сети предприятий общественного питания. Женщина не пускала участников спецоперации в кафе в Люберцах, сообщили в пресс-службе СКР.
«Расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства. Глава ведомства поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Московской области Александру Старикову доложить о расследовании», – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратились активисты общественной организации. По их словам, в Люберцах собственница сети кофеен не пускала в заведение участников СВО. Она также выложила в соцсетях пост с высказываниями, как утверждается, экстремистского характера.

Активисты попросили проверить предпринимательницу на причастность к финансированию Вооружённых сил Украины.

Сама девушка утверждает, что отказала в обслуживании одному из клиентов, так как ей не понравилось его поведение.

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