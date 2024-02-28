Мужчина ударил ножом человека на открытии мемориальной доски герою СССР Гофману

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Однако Богомолову повезло. Ранение оказалось не слишком серьёзным. Его доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. При этом полицейским удалось задержать нападавшего. Им оказался 26-летний Егор Зайцев. Ранее он в поле зрения полиции не попадал. Сейчас выясняются причины нападения. Возбуждено уголовное дело.
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