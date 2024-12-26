Эксперт перечислил позы для сна, которые провоцируют раннее старение

Фото: iStock/brizmaker
Сон на боку или на животе провоцирует раннее старение, так как кожа испытывает избыточное натяжение или сжатие в этих позах. Об этом заявил косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Георгий Кабулов. По его словам, наиболее полезным будет сон на спине с правильным положением головы при помощи ортопедических подушек.
«Любой косметолог может определить, какая сторона лица чаще подвергается давлению во время сна, поскольку природная асимметрия усиливается. А в случае с филлерами это требует индивидуального подхода при введении препарата, чтобы достичь гармонии и симметрии черт лица», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».В то же время стало известно, что в Росбиотехе разработали не имеющую аналогов на рынке сыворотку против старения. Как сообщает АГН «Москва», вещество, состоящее из натуральных компонентов, способствует удержанию влаги в коже, борется с воздействием свободных радикалов и тем самым замедляет старение.
«Аналогов таких бактериоцинов на рынке нет. В России отсутствуют отечественные лизаты микроорганизмов, которые могли бы быть использованы для косметических средств», — отметили в Росбиотехе.Читайте также:
Ортодонт рассказал, как помочь ребенку, когда режутся зубы
Врач-дерматовенеролог Бардина рассказала, из-за чего появляется «гусиная кожа»
Эксперт поделился, как укрепить организм в зимний сезон
Данил Пономарев