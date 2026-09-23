Родителям дали советы по подготовке ребёнка к самостоятельному пребыванию дома
Исполнительный директор «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала, как подготовить ребёнка к тому, чтобы оставаться дома одному.
Как сообщила «Известиям» специалист, несовершеннолетний должен знать свой полный адрес, уметь пользоваться телефоном и понимать, к кому обратиться, если родители не отвечают.
«Важно договориться, как поддерживать связь в течение дня: например, созваниваться или переписываться каждые два часа. Если ребёнку предстоит самостоятельно идти из школы или выходить из дома, можно настроить геолокацию на смартфоне, чтобы родители могли видеть его местоположение во время дороги», — заявила Елена.Кошелева отметила, что единого возраста для самостоятельного пребывания дома нет: всё зависит от зрелости ребёнка и его умения соблюдать правила. Эксперт подчеркнула, что воспитанника нужно познакомить с доверенным взрослым и оставить его номер и контакты служб помощи на видном месте.
Помимо этого, необходимо ввести запрет вставать на подоконник, наклоняться через открытое окно и выходить на балкон без взрослых. Специалист заявила, что родители должны убрать острые предметы, инструменты, легковоспламеняющиеся жидкости и лекарства. Помимо этого, они обязаны разобрать с ребёнком действия в экстренных ситуациях.