Родителям дали советы по подготовке ребёнка к самостоятельному пребыванию дома

23 сентября 2026, 18:41

Фото: Istock/fizkes

Исполнительный директор «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала, как подготовить ребёнка к тому, чтобы оставаться дома одному.





Как сообщила «Известиям» специалист, несовершеннолетний должен знать свой полный адрес, уметь пользоваться телефоном и понимать, к кому обратиться, если родители не отвечают.

«Важно договориться, как поддерживать связь в течение дня: например, созваниваться или переписываться каждые два часа. Если ребёнку предстоит самостоятельно идти из школы или выходить из дома, можно настроить геолокацию на смартфоне, чтобы родители могли видеть его местоположение во время дороги», — заявила Елена.