Россиянин убил знакомую молотком и утопил тело в озере

23 сентября 2026, 19:43

Житель Великих Лук получил 9,5 года колонии за убийство знакомой и сокрытие тела

Фото: Istock/Sergei Chuyko

Суд вынес приговор жителю Великих Лук за убийство знакомой молотком и сокрытие тела. Подробности сообщает региональный Следственный комитет.