Россиянин убил знакомую молотком и утопил тело в озере
Суд вынес приговор жителю Великих Лук за убийство знакомой молотком и сокрытие тела. Подробности сообщает региональный Следственный комитет.
В ночь с 5 на 6 апреля 2024 года мужчина и его знакомая находились на берегу озера Жеребенец. Между ними возник конфликт. Фигурант несколько раз ударил жертву строительным молотком по голове, а после столкнул её с обрыва. Пострадавшая умерла на месте.
На следующий день убийца вернулся на место преступления. Он привязал к телу мешок с кирпичами и утопил его в озере. 3 июня 2024 года труп обнаружили в акватории озера в Невельском районе.
Суд признал 32-летнего гражданина виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Помимо этого, с него взыскали 1,5 млн рублей в счёт компенсации морального вреда и расходов потерпевшей стороны.
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