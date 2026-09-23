Россиянин зарезал охранника из-за салфеток и получил срок

23 сентября 2026, 19:28

Суд вынес приговор петербуржцу за убийство охранника магазина из-за салфеток

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине за нападение с ножом на охранника магазина. Подробности приводит объединённая пресс-служба судов города.