Россиянин зарезал охранника из-за салфеток и получил срок
Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине за нападение с ножом на охранника магазина. Подробности приводит объединённая пресс-служба судов города.
Инцидент произошёл 11 июля в магазине в Парголово. 27-летний мужчина пришёл туда и начал вести себя агрессивно после замечания охранника, которому не понравилось, что посетитель взял на кассе слишком много салфеток.
Мужчины поссорились, и посетитель ушёл. Вскоре он вернулся с ножом, который купил в другом магазине, и напал на двух охранников. Один из пострадавших умер в больнице, второй выжил. Судья признал подсудимого виновным по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ.
Подсудимый частично признал вину: он заявил, что не хотел убивать охранника, но согласился с тем, что тот погиб по его вине. Мужчина извинился перед потерпевшими и раскаялся. Суд назначил ему девять лет и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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