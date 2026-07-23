Пластический хирург рассказала об особенностях блефаропластики
Хирург Коригова: блефаропластика помогает освежить взгляд
Качественная блефаропластика не изменит индивидуальные черты лица и природный разрез глаз. Об этом рассказала пластический хирург, врач-косметолог Лалита Коригова.
По ее словам, в результате этой операции лицо визуально молодеет на 5–7 лет, взгляд открывается, пропадает «грустный» или строгий вид. При этом тонкие швы не видны окружающим, поскольку они прячутся в естественной складке века или по ресничному краю.
«Макияж снова приносит удовольствие. Стрелки и тени больше не прячутся в складках кожи и не скатываются к полудню. Окружающие точно заметят, что вы похорошели, но вряд ли поймут, в чем дело», — отметила Коригова в разговоре с Леди Mail.
Хирург уточнила, что реабилитация после блефаропластики длится около двух недель. В первые дни могут образоваться синяки и отеки, однако это нормально. Уже через 5–7 дней доктор снимает швы, и с этого момента лицо начинает меняться на глазах. Уже через две недели синяки и отеки полностью исчезают, а с разрешения врача можно делать легкий макияж.
Во время реабилитации нельзя ходить в баню и сауну, принимать горячие ванны, а также временно придется отказаться от интенсивных занятий спортом, заключила Коригова.