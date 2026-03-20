Платежи по ипотеке могут снизиться на семь тысяч из-за снижения ключевой ставки
После возможного снижения ключевой ставки ЦБ с 15,5% до 15% банки могут уменьшить ставки по ипотеке — в среднем с 20% до 19%. Это приведёт к снижению ежемесячных платежей и общей переплаты по кредиту, пишет Telegram-канал Shot.
По оценкам аналитиков, платёж по ипотеке может уменьшиться примерно на 7 тысяч рублей в месяц. Например, при кредите на 20 лет на квартиру стоимостью 15 млн рублей с первоначальным взносом 35% ежемесячный платёж снизится с 165 до 158 тысяч рублей.
Общая переплата также сократится — примерно с 30 до 28 миллионов рублей. Одновременно снизится и рекомендуемый уровень дохода заемщика: с 351 до 336 тысяч рублей в месяц.
Эксперты отмечают, что окончательные условия зависят от решений банков, а не только от ключевой ставки. При этом значительного изменения на рынке не ожидается. По их мнению, в текущих условиях покупка жилья в ипотеку остаётся актуальной, а при дальнейшем снижении ставок кредит можно будет рефинансировать.
Читайте также: