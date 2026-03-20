Штрафы за езду без ОСАГО в России могут достигнуть сотен миллионов рублей в день
ГИБДД сможет выявлять водителей без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее Госдума одобрила поправки в КоАП, которые позволяют штрафовать автомобилистов за отсутствие страховки на 800 рублей. При этом, как уточняется, одному водителю будут выписывать не более одного такого штрафа в сутки.
По данным Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО ездят около семи-десяти процентов автомобилистов страны. В организации отмечают, что часть таких машин фактически не используется — некоторые автомобили простаивают, а в ряде семей из двух машин регулярно эксплуатируется только одна. Тем не менее специалисты рассчитывают, что новые нормы побудят автовладельцев оформить полисы.
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что нововведение повысит безопасность на дорогах. По его словам, в случае ДТП пострадавшим будет проще получить компенсацию, если у виновника окажется действующий полис. Он также подчеркнул, что применение новых мер будет постепенным — не все автомобили регулярно появляются на дорогах и попадают в поле зрения камер. По оценкам экспертов, поступления от штрафов на первом этапе могут составить от 100 до 320 млн рублей в день — до тех пор, пока большинство водителей не оформят ОСАГО.
