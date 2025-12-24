Платформа «Дзен» запустила новости на татарском языке
Платформа «Дзен» начала публиковать новости на национальных языках народов России. Пилотным проектом стали материалы на татарском языке.
Как сообщает «Татар-информ», жители Республики Татарстан теперь могут читать региональные новости как на русском, так и на татарском языке. Это позволяет формировать полноценную местную новостную ленту с учетом языковых предпочтений пользователей.
Специальный раздел «Казань» на сайте dzen.ru автоматически появляется у пользователей из республики при включенной геолокации или выборе города вручную. Переключить язык можно с помощью кнопки в верхней части канала. Материалы публикуются татароязычными авторами и региональными СМИ.
