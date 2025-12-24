В Госдуме предложили обеспечить доступ к отечественным ИИ-технологиям
Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства под руководством главы комитета Нины Останиной разработал новые предложения для использования искусственного интеллекта в образовательной системе. Об этом пишет РИА Новости.
Парламентарии настаивают на доступе школ, колледжей и вузов к отечественным ИИ-технологиям на русском языке, включая возможность работы в офлайн-режиме.
В документе указано на необходимость легализации технологий ИИ. Это позволит внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу. Также предложены правила для использования искусственного интеллекта в учебной и научной деятельности. Кроме того, депутаты предлагают создать программы повышения квалификации для педагогов. Эти курсы помогут учителям и преподавателям эффективно применять ИИ в образовательном процессе.
