Платформа «Россия — страна возможностей» исследует карьерные старты
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила четвертую ежегодную волну всероссийского социологического исследования, посвященного вопросам трудоустройства молодежи. Цель опроса — выявить актуальные карьерные ожидания студентов и выпускников, а также проанализировать потребности работодателей в молодых кадрах.
Как сообщили в дирекции платформы, исследование проводится в рамках проекта «Профразвитие» и охватывает две ключевые аудитории: представителей компаний, привлекающих стажеров и начинающих специалистов, и самих соискателей в возрасте от 16 до 35 лет. Участникам предлагается анонимно ответить на вопросы об инструментах поиска работы, предпочтительных форматах занятости, критериях выбора работодателя, а также о барьерах, с которыми сталкивается молодежь на старте карьеры.
По итогам прошлого года в опросе приняли участие более 1 000 компаний из разных отраслей и почти 13 тысяч молодых специалистов. Полученные данные легли в основу аналитических отчетов, которые используются при подготовке законодательных инициатив, включая обсуждение законопроекта о закреплении понятий «стажер» и «стажировка».
Опрос продлится до 5 июля. Организаторы рассчитывают, что в этом году удастся собрать не менее 100 откликов от работодателей и 1 000 анкет от учащихся, выпускников и молодых сотрудников в каждом регионе-участнике. Региональным властям, оказывающим информационную поддержку, платформа готова предоставить детальную аналитику по их субъектам.
Итоговые результаты исследования представят в августе на Летней конференции «Профразвития», которая пройдет в Мастерской управления «Сенеж». Мероприятие объединит представителей министерств, корпораций, карьерных центров и перспективных студентов для обмена опытом и выработки совместных решений в сфере молодежной занятости.
Принять участие в исследовании можно до 5 июля по ссылкам: для студентов и молодых специалистов; для работодателей. Мероприятие проводится совместно с кадровым холдингом ANCOR.
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