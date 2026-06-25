Платформа «Россия — страна возможностей» исследует карьерные старты

25 июня 2026, 14:52

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила четвертую ежегодную волну всероссийского социологического исследования, посвященного вопросам трудоустройства молодежи. Цель опроса — выявить актуальные карьерные ожидания студентов и выпускников, а также проанализировать потребности работодателей в молодых кадрах.