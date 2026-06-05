Платформа «Россия — страна возможностей» поддержит проекты в Подмосковье

05 июня 2026, 14:34

оригинал Андрей Воробьёв и Андрей Бетин (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

Московская область и президентская платформа «Россия — страна возможностей» продолжат сотрудничество. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2026 губернатор региона Андрей Воробьёв и гендиректор платформы, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





В Московской области будут внедрять лучшие практики по поддержке населения, а также помогать жителям участвовать в главных кадровых конкурсах страны.





«Наше первое соглашение мы подписали на ПМЭФ в 2021 году, и оно дало хорошие результаты. Подмосковные управленцы, студенты и школьники приняли участие в таких проектах, как «Флагманы образования», «Твой Ход», «ТопБЛОГ», «Профразвитие» и многих других. Новое соглашение поможет нам объединить все наработанные практики в единую систему поддержки талантов. Мы предложим ещё больше образовательных программ и персонального сопровождения», — заявил Андрей Воробьёв.

«Московская область является нашим стратегическим партнёром. (…) Благодарю руководство региона за сотрудничество», — сказал Андрей Бетин.