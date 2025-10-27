Подмосковье вошло в топ-5 по заявкам на премию «Россия — страна возможностей»

27 октября 2025, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба премии «Россия — страна возможностей»

Приём заявок на второй сезон премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился. По итогам кампании Московская область вошла в пятёрку самых активных регионов. Об этом сообщает пресс-служба премии.





Общее число заявок составило около 58 тысяч, в том числе свыше 3,2 тыс. — от жителей Московской области.





«Более 58 тысяч человек подали заявки на второй сезон премии — и всё это люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения и вдохновляет на новые инициативы. Уверен, что в финал выйдут лучшие, и именно они будут удостоены премии», — сказал первый заместитель гендиректора платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.