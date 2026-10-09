Платформа «Россия – страна возможностей» объединила более 25 млн участников
Видео: пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей»
За восемь лет своего существования президентская платформа «Россия — страна возможностей» привлекла более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Эта инициатива предоставляет людям шанс для профессионального и личностного роста, помогает строить карьеру, получать образование и находить единомышленников.
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» была учреждена по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина 22 мая 2018 года. Цель платформы — создавать будущее России, обеспечивая равные возможности для всех. Она помогает каждому человеку, независимо от места жительства, профессии или социального происхождения, реализовать свой потенциал. Это открытая площадка для общения талантливых и активных людей разных возрастов, где они могут обмениваться опытом. Сюда входят школьники, студенты, профессионалы, предприниматели, управленцы и волонтеры. Наблюдательный совет платформы возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах на платформе позволяет найти единомышленников и полезные связи, поступить в университет или пройти стажировку, найти работу мечты, продвинуться по карьерной лестнице, получить наставника, который поможет развить навыки или лидерские качества. В настоящее время на платформе представлены проекты и конкурсы для людей различных возрастов и интересов — от школьников до опытных специалистов, от профессионалов до представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует к ним присоединиться.
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила «Мастерскую управления «Сенеж», где обучаются участники проектов и конкурсов, молодые активисты, а также руководители и государственные служащие. Это место служит точкой сбора для подготовки управленцев из трех ключевых областей: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проходят различные образовательные и молодежные мероприятия, включая Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».
Платформа также развивает Центры компетенций на базе ведущих университетов страны, где студенты оценивают свои надпрофессиональные навыки и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие такую оценку, могут подтвердить свои компетенции на крупнейшей российской онлайн-платформе для поиска работы Headhunter.
Кроме того, офисы платформы «Россия – страна возможностей» открыты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. В этих офисах есть лектории для образовательных мероприятий, информационные центры и зоны для совместной работы, предоставляя жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личного и профессионального роста.
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