Платформа «Россия – страна возможностей» объединила более 25 млн участников

09 октября 2026, 15:38

Видео: пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей»

За восемь лет своего существования президентская платформа «Россия — страна возможностей» привлекла более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Эта инициатива предоставляет людям шанс для профессионального и личностного роста, помогает строить карьеру, получать образование и находить единомышленников.