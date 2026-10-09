В Домодедове ищут подрядчика для ремонта гимназии №5

09 октября 2026, 14:57

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Домодедовскую гимназию №5, расположенную на улице Заборье в микрорайоне Востряково, планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить капитальный ремонт здания на 550 учеников и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.