В Домодедове ищут подрядчика для ремонта гимназии №5
Домодедовскую гимназию №5, расположенную на улице Заборье в микрорайоне Востряково, планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить капитальный ремонт здания на 550 учеников и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 437 миллионов 927 тысяч 925 рублей 56 копеек. Заявки принимаются до 16 октября.