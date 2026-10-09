Пассажирам подмосковных автобусов напомнили правила перевозки животных
О правилах перевозки домашних питомцев в автобусах компании «Мострансавто» рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Бесплатно провозить можно мелких животных — собак декоративных пород, кошек и птиц.
«Мелких собак хозяева могут держать на руках, а для кошек и птиц нужны переноски, сумма измерений которых по длине, ширине и высоте не должна превышать 120 сантиметров», — говорится в сообщении.Собак крупных и средних пород можно перевозить только в намордниках и на коротком поводке. Для них нужно покупать билет по тарифу, предусмотренному для ручной клади. Поездка по городу для такой собаки будет стоить 73 рубля, а на пригородном маршруте цена зависит от расстояния: до 25 км включительно — 73 рубля, до 50 км включительно — 146 рублей и более 50 километров — 219 рублей.
Собаки-поводыри могут ездить бесплатно, но животное обязательно должно быть на поводке и в наморднике и иметь опознавательный знак.