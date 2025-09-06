Платные места в вузах России ограничат
Правительство РФ разработало порядок определения предельного числа платных мест в вузах на 2026–2027 учебный год, сообщает сайт Минобрнауки.
В документе отмечается, что отсутствие верхней границы приема на платной основе негативно влияет на качество образования: коммерческий набор должен соотноситься с реальными ресурсами университета — в частности с численностью преподавательских кадров и материально‑технической базой. После того как кабмин установит предельные показатели для следующего года, вузы смогут внести соответствующие изменения в свои планы набора.
Введение ограничений будет происходить поэтапно и затронет только отдельные направления подготовки из перечня, который сформируют позднее. Напомним, что с 1 сентября действует закон, регулирующий платный прием в высшие учебные заведения. Замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко подчеркнула, что речь идет не о запретах, а о повышении качества подготовки.
Эксперты также определили критерии, по которым вузы устанавливают пороговое количество поступающих на платной основе.
