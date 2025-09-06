Платные места в вузах России ограничат

06 сентября 2025, 20:37

Правительство России разработало ограничивающие платные места в вузах правила

Фото: istockphoto/SeventyFour

Правительство РФ разработало порядок определения предельного числа платных мест в вузах на 2026–2027 учебный год, сообщает сайт Минобрнауки.