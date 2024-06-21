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Ядерный удар, ход СВО и хамство США: Путин сделал ряд громких заявлений по итогам визита во Вьетнам

Путин рассказал журналистам в Ханое про хамство США, ядерную доктрину и Украину: подробности
21 июня 2024, 15:05
Фото: cайт Кремля

Фото: cайт Кремля

По итогам визита во Вьетнам президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений. Глава государства рассказал журналистам о превентивном ядерном ударе, ходе СВО и дерзкой позиции США. Основные высказывания российского лидера приводит редакция «Радио 1».


Визит Путина во Вьетнам


Президент России прибыл в столицу Вьетнама ночью 19 июня. В рамках визита он встретился с высокопоставленными вьетнамскими лицами и главой государства То Ламом. Перед отъездом из Вьетнама Владимир Путин пообщался с журналистами.


Путин рассказал о хамстве США


Владимир Путин высказался о дерзкой политике США. По его словам, Запад все время усугубляет ситуацию, рассчитывая, что Россия испугается. Он также отметил, что хамство США и давление на другие страны в стратегическом плане идут Вашингтону во вред и этого никто не простит. Путин подчеркнул, что НАТО переезжает в Азию, в которой активно «сколачивается блоковая система», что создает угрозу для России.


Итоги переговоров России и Вьетнама: из-за чего США пришли в ярость и какие договоры заключил Путин в Ханое
Итоги переговоров России и Вьетнама: из-за чего США пришли в ярость и какие договоры заключил Путин в Ханое

Путин обратился к Западу


Владимир Путин указал на то, что Запад своими заявлениями и намерениями понижает порог применения ядерного оружия. По его словам, Запад не скрывает намерения нанести России стратегическое поражение. Глава государства подчеркнул, что Россия ничего не боится и задался вопросом о том, не лучше ли идти до конца.

«Я думаю, что это для всех понятно. Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?», — заявил президент.


Путин о ситуации на СВО


В ответ на военную помощь ВСУ со стороны ее западных союзников Россия также вправе направлять оружие в другие страны, заявил Путин. Он также прокомментировал информацию о новом наступлении ВСУ. По мнению президента, Киев попытается подать новое контрнаступление украинской армии как стратегический успех.


Западные союзники и США подталкивают Украину к тому, чтобы она продолжала вытеснять российские войска, заявил Путин. Российский лидер также сообщил о том, что не видел стремления Киева к проведению диалога с Москвой При этом Путин подчеркнул, что предложения России по урегулированию конфликта «лежат на столе».


Путин о ядерной доктрине и превентивном ударе


Владимир Путин поделился рассуждениями на тему нанесения Россией превентивного ядерного удара. Он отметил, что такой пункт в доктрине не нужен, поскольку ответно-встречный удар гарантировано уничтожит противника. Также глава государства заявил, что стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.

Путин отметил, что Россия наблюдает за действиями Запада и в случае возникновения угрозы адекватно отреагирует. Глава государства также сообщил, что Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. По его словам, вероятный противник уже рассуждает о новых элементах. Президент пояснил, что речь идет о взрывных ядерных устройствах сверхмалой мощности. Путин отметил, что на Западе уже обсуждают применение таких средств, на что Москва обращает внимание.

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США не хотят становиться прямым участником конфликта на Украине
Аналитик Подберёзкин: США не хотят прямого участия в конфликте на Украине
21 июня 2024, 15:04

Фото: iStock/rarrarorro

США не хочет становиться прямым участником конфликта на Украине. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что у НАТО будет военная миссия на Украине.
21 июня Орбан заявил, что блок НАТО проведет военную миссию на Украине, однако Венгрия не станет участвовать в ней. Политик добавил, что Венгрия не станет поддерживать идею ни финансами, ни военными кадрами, ни техникой.

Эксперт считает, что страны Запада находятся на опасной границе между прямым и косвенным участием в украинском конфликте. По его словам, США понимают всю опасность такого положения и пока «сделали шаг в сторону». Подберёзкин предположил, что ЕС превратится в военно-политическую организацию со своей инфраструктурой.

По мнению специалиста, американцы пытаются потихоньку уйти в сторону.

«В том смысле, что они прямого участия не хотят, чтобы в этот замес не попасть. Но всячески подталкивают к этому европейцев», — заключил эксперт в беседе с RT.

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Песков объяснил слова Путина о готовности России идти до конца
Песков дал пояснение слов Путина по поводу СВО
21 июня 2024, 14:55

Фото: сайт Кремля/Валентина Певцова

Президент РФ Владимир Путин, говоря, что в столкновении с ВСУ Россия намерена "идти до конца", имел в виду достижение целей СВО, сообщил журналистам ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее на пресс-конференции в Ханое Владимир Путин заявил об эскалации конфликта со стороны запада. Он пояснил, что западные страны коллективно добиваются запугивание России и ее стратегического поражения в конфликте. Президент пояснил, что это положит конец государственности России и ее тысячелетней истории.

«А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?», — сообщил глава России.
«Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей», — объяснил слова президента Дмитрий Песков.

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Арестович* дал оценку стратегии Путина в украинском конфликте
Арестович* признал успех стратегии Путина в конфликте на Украине
21 июня 2024, 14:38

Фото: Сайт Кремля

Успешную стратегию президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине признал экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович*. Слова политика привел YouTube-канал «Осторожно: Новости». Арестович призвал задуматься над тем, что будет с республикой через полгода.
«Стратегия Путина имеет все шансы на успех», – сказал он.

По словам экс-сотрудника офиса президента Украины, это является еще одним поводом для страны, чтобы задуматься, не стоит ли киевскому режиму остановиться сейчас.

Политик задается вопросом, что будет на Украине через шесть месяцев с электроэнергетикой, военными и помощью Запада. Кроме того, Арестовича интересует, сможет ли Киев мобилизовать еще людей, если на фронте будут колоссальные потери.

* внесен в список террористов и экстремистов

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МИД: Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках граждан
21 июня 2024, 13:56

Фото: iStock/vlad_karavaev

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что Москва в настоящее время ведет переговоры с еще 9 странами о безвизовых поездках граждан. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Климова, сейчас граждане более 65 государств могут въезжать в РФ без виз по обыкновенным паспортам. Однако дипломат не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры.

Ранее Климов сообщил, что МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств.

Напомним, министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия надеется на отмену визы с 6 странами. Он рассказал, что уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Малайзией и другими странами.

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Стало известно, чего лишился Зеленский после саммита в Швейцарии
The Spectator: Украина лишилась поддержки стран Глобального Юга
21 июня 2024, 13:53

Поддержку Глобального Юга потерял глава киевского режима Владимир Зеленский, и саммит в Бюргенштоке это доказал. Об этом британскому изданию The Spectator заявил неназванный высокопоставленный экс-сотрудник администрации Офиса украинского президента.
«Зеленский надеялся, что конференция знаменует новую веху международной поддержки... но она лишь показала, насколько сильно мы потеряли поддержку глобального Юга», – сказал собеседник.

В материале отмечено, что Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка, а также Объединенные Арабские Эмираты не подписали итоговое заявление, а саммит не только не показал российскую изоляцию и поддержку Киева, но и вызвал обратный эффект.

По словам председателя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, такие события, как саммит в Бюргенштоке, считаются «международным слетом любителей устриц», где нет ничего, кроме пустого сотрясания воздуха.

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«Очевидно»: на Западе раскрыли сценарий завершения конфликта на Украине
Spectator: Запад убежден, что конфликт на Украине кончится отказом Киева от НАТО
21 июня 2024, 13:52

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украине придется отказаться от членства в НАТО и прекратить боевые действия, чтобы завершить конфликт. Об этом пишет журнал The Spectator, ссылаясь на неназванного западного экс-чиновника, часто посещающего Украину.
«Совершенно очевидно, чем закончится эта война… Прекращение огня вдоль линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полноправного членства в НАТО», – цитируют собеседника журналисты.

Подчеркивается, что такой сценарий решения конфликта на Украине очевиден «для многих» западных дипломатов.

Российские власти предложили киевскому режиму выполнить ряд условий для начала мирных переговоров. В частности, Украина должна вывести войска с новых российских территорий, а также подтвердить свой статус вне блока НАТО. Кроме того, с России должны быть сняты все ограничения.

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Депутат ГД Федоров: к вспышке ботулизма в РФ может быть причастна Украина
21 июня 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

К вспышке ботулизма в России, возможно, причастна Украина. Такое предположение в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал депутат Госдумы Евгений Федоров.
Парламентарий отметил, что в числе военных методов, которые использует киевский режим, могут быть отравление пищи и воды. Причем, по словам Федорова, внедрять кого-то не нужно.

«Среди военных методов диверсия в виде испорченной воды или испорченных продуктов — это вообще классика. Если можно обстреливать наши объекты, жилые дома, то, естественно, можно и отравлять воду или продукты», – сказал Федоров.

Депутат призвал российское руководство быть готовыми к тому, что украинская сторона будет пытаться отравить водопровод или же влиять на важные для жизни службы.

Федоров резюмировал, что противодиверсионным мероприятиям нужно уделять больше внимания.

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Президент Молдавии подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС
Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
21 июня 2024, 12:58

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров относительно вступления страны в Евросоюз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Согласно информации пресс-службы, переговоры начнутся в Люксембурге 25 июня текущего года. По словам Санду, страна выполнила необходимые рекомендации Еврокомиссии для начала соответствующих переговоров.

Уточняется, что цель Молдавии – интеграция в Евросоюз к 2030 году.

Напомним, в июне 2022 года лидеры стран Европейского союза по рекомендации Еврокомиссии предоставили статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии. 14 июня этого года председательство Бельгии в Совете ЕС проинформировало, что постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров по вопросу приема Молдавии и Украины в объединение.

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Посол Зиновьев: шантаж и угрозы со стороны Южной Кореи неприемлемы для РФ
21 июня 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Попытки шантажа и угроз со стороны Южной Кореи неприемлемы для России. Об этом заявил представитель российской дипмиссии в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в республиканском МИДе. В Telegram-канале дипмиссии опубликована соответствующая запись.
«Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации», – гласит публикация.

Зиновьев указал, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна соответствует принципам и нормам международного права и не направлено против сторонних государств. По словам дипломата, соглашение укрепит мир и стабильность на Корейском полуострове.

Посол резюмировал, что РФ готова и дальше помогать строить мир и стабильность в долгосрочной перспективе, основываясь на принципе неделимой безопасности в данном регионе. Россией и Северной Кореей подписано соглашение, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.

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