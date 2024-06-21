Ядерный удар, ход СВО и хамство США: Путин сделал ряд громких заявлений по итогам визита во Вьетнам

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По итогам визита во Вьетнам президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений. Глава государства рассказал журналистам о превентивном ядерном ударе, ходе СВО и дерзкой позиции США. Основные высказывания российского лидера приводит редакция «Радио 1».
Визит Путина во Вьетнам
Президент России прибыл в столицу Вьетнама ночью 19 июня. В рамках визита он встретился с высокопоставленными вьетнамскими лицами и главой государства То Ламом. Перед отъездом из Вьетнама Владимир Путин пообщался с журналистами.
Путин рассказал о хамстве США
Владимир Путин высказался о дерзкой политике США. По его словам, Запад все время усугубляет ситуацию, рассчитывая, что Россия испугается. Он также отметил, что хамство США и давление на другие страны в стратегическом плане идут Вашингтону во вред и этого никто не простит. Путин подчеркнул, что НАТО переезжает в Азию, в которой активно «сколачивается блоковая система», что создает угрозу для России.
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Путин обратился к Западу
Владимир Путин указал на то, что Запад своими заявлениями и намерениями понижает порог применения ядерного оружия. По его словам, Запад не скрывает намерения нанести России стратегическое поражение. Глава государства подчеркнул, что Россия ничего не боится и задался вопросом о том, не лучше ли идти до конца.
«Я думаю, что это для всех понятно. Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?», — заявил президент.
Путин о ситуации на СВО
В ответ на военную помощь ВСУ со стороны ее западных союзников Россия также вправе направлять оружие в другие страны, заявил Путин. Он также прокомментировал информацию о новом наступлении ВСУ. По мнению президента, Киев попытается подать новое контрнаступление украинской армии как стратегический успех.
Западные союзники и США подталкивают Украину к тому, чтобы она продолжала вытеснять российские войска, заявил Путин. Российский лидер также сообщил о том, что не видел стремления Киева к проведению диалога с Москвой При этом Путин подчеркнул, что предложения России по урегулированию конфликта «лежат на столе».
Путин о ядерной доктрине и превентивном ударе
Владимир Путин поделился рассуждениями на тему нанесения Россией превентивного ядерного удара. Он отметил, что такой пункт в доктрине не нужен, поскольку ответно-встречный удар гарантировано уничтожит противника. Также глава государства заявил, что стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.
Путин отметил, что Россия наблюдает за действиями Запада и в случае возникновения угрозы адекватно отреагирует. Глава государства также сообщил, что Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. По его словам, вероятный противник уже рассуждает о новых элементах. Президент пояснил, что речь идет о взрывных ядерных устройствах сверхмалой мощности. Путин отметил, что на Западе уже обсуждают применение таких средств, на что Москва обращает внимание.
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Анастасия Хохлова