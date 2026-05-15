В Подмосковье мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку
В Подмосковье мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в мессенджере Max.
По ее словам, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Пострадавшую госпитализировали.
По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошел в деревне Плесенское под Наро-Фоминском. Ребенку нанесли несколько ударов ножом по лицу. У него зафиксировали раны правой щеки и левого виска, а также ссадины на локтях и коленке. Состояние малышки оценивается как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина настойчиво звал школьниц в гости и угрожал убийством в случае отказа. Заявление уже изучают в полиции.
Читайте также: