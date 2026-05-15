Россиянин развращал малолетних девочек в социальных сетях
В Хакасии арестовали 25-летнего жителя Ростовской области за развращение малолетних девочек через социальную сеть. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.
По версии следствия, в январе этого года фигурант создал страницу с вымышленным именем, познакомился с двумя малолетними жительницами Хакасии и начал вести с ними интимную переписку. Родители одной из пострадавших обнаружили эти сообщения и сразу обратились в полицию.
Задержание провели в Ростовской области следователи СК совместно с отделом по борьбе с киберпреступностью МВД при силовой поддержке СОБР. Уголовное дело возбудили по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и осуществляется сбор доказательной базы.
