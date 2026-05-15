В Тюмени за две недели сгорели три конюшни, владельцы лошадей не исключают поджог
В Тюмени за последние две недели произошли три крупных пожара на конюшнях. 28 апреля огонь уничтожил клуб «Луговое», а 13 мая возгорания вспыхнули в «Аллегро» и «Патрушево». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
В «Луговом» погиб пони. Животное получило сильные ожоги. Начальница клуба несколько раз заходила в огонь, пытаясь его спасти.
Владельцы лошадей, арендовавшие места в конюшнях, связывают трагедию со стройкой элитного коттеджного посёлка рядом с «Луговым». По их словам, новые соседи выкупили землю рядом с клубом по более низкой цене, а затем могли обеспокоиться, что запах от лошадей отпугнет покупателей жилья.
Местные любители конного спорта утверждают, что рядом с «Патрушево» и «Аллегро» идут такие же стройки. Позднее возле места возгорания нашли канистру с бензином. Сейчас следователи устанавливают причину пожара.
