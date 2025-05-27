Племянник Григоровича вступит в наследство

Юрий Григорович (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)
Племянник легендарного балетмейстера Юрия Григоровича Николай Каратыгин подтвердил, что вступит в наследство дяди. Об этом он рассказал телеграм-каналу SHOT.
По данным источника, Каратыгин — психотерапевт, является доцентом кафедры нормальной физиологии в Сеченовском университете, кандидат биологических наук. О своём дяде отзывается с теплотой, они были близки всю жизнь, особенно в последние годы.
Николай часто вспоминает о том, как Григорович забрался на самую вершину египетской пирамиды, вообще балетмейстер увлекался историей Древнего Египта.
Ранее SHOT писал, что Григорович оставил после себя многомиллионное наследство, в том огромную квартиру в историческом особняке, расположенном в центре Москвы, цена недвижимости — около 200 млн рублей.
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Николай часто вспоминает о том, как Григорович забрался на самую вершину египетской пирамиды, вообще балетмейстер увлекался историей Древнего Египта.
Ранее SHOT писал, что Григорович оставил после себя многомиллионное наследство, в том огромную квартиру в историческом особняке, расположенном в центре Москвы, цена недвижимости — около 200 млн рублей.
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Анастасия Чубина