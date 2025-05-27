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Племянник Григоровича вступит в наследство

SHOT: психотерапевт Николай Каратыгин не откажется от наследства Григоровича
Юрий Григорович (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

Юрий Григорович (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

Племянник легендарного балетмейстера Юрия Григоровича Николай Каратыгин подтвердил, что вступит в наследство дяди. Об этом он рассказал телеграм-каналу SHOT.
По данным источника, Каратыгин — психотерапевт, является доцентом кафедры нормальной физиологии в Сеченовском университете, кандидат биологических наук. О своём дяде отзывается с теплотой, они были близки всю жизнь, особенно в последние годы.

Николай часто вспоминает о том, как Григорович забрался на самую вершину египетской пирамиды, вообще балетмейстер увлекался историей Древнего Египта.

Ранее SHOT писал, что Григорович оставил после себя многомиллионное наследство, в том огромную квартиру в историческом особняке, расположенном в центре Москвы, цена недвижимости — около 200 млн рублей.

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#квартира
#цена
#балет
#наследство
Автоэксперт дал советы, как экономить топливо в дальних поездках
Автоэксперт Попов: топливо оптимально расходуется при скорости 110—120 км/ч
27 мая 2025, 15:48

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов назвал несколько способов, как можно сэкономить топливо во время езды за рулём.
«Во-первых, нужно плавно стартовать, а потом делать долгие плавные снижения скорости перед теми местами, где надо останавливаться. Плавное начало движения и торможение экономят топливо», — отметил Попов в беседе с RT.

Он также добавил, что топливо оптимально расходуется при скорости движения 110—120 км/ч. А на более высокой скорости расход может увеличиться в два раза.
Попов также посоветовал заправляться на проверенных заправках, поскольку качество бензина напрямую влияет на расход.

В свою очередь директор производства ГК Forsage Алексей Павлович рассказал «Известиям» о последствиях использования поддельного машинного масла.

«Последствия использования подделок редко проявляются моментально. Для частного водителя это может обернуться внеплановым ремонтом. А для владельцев автопарков, агропредприятий и логистических компаний — значительными затратами на обслуживание, простои техники и снижение ресурса оборудования», — пояснил эксперт.

Он порекомендовал покупать масло в проверенных магазинах, а также оценивать внешний вид упаковки, крышек и маркировки.

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#мир
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На форум «Сильные идеи» приняли уже 3,5 тыс. заявок на тему экологии и климата
27 мая 2025, 14:45

Фото: пресс-служба АСИ

На форум «Сильные идеи для нового времени» по треку «Национальная экологическая и климатическая инициатива» зарегистрировано уже около 3,5 тыс. заявок. Об этом сообщили в пресс-службе форума.
О готовности поддержать экологические инициативы заявили крупнейшие российские корпорации. Партнёрами НЭКИ стали Сбер, Газпромбанк, АНО «Общественный капитал» и другие организации. Они станут участниками экспертного отбора идей.
«Эти компании создают мощный синергетический эффект для реализации климатических и экологических инициатив. Ключевые игроки российской экономики готовы предоставить поддержку эко-проектам. Речь идёт о финансировании решений, инвестиционной оценке, промышленной экспертизе и так далее», – сказал заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозёров.
Подать заявки на участие в форуме «Сильные идеи» россияне могут на платформе. Идеи принимаются до 1 июня.

Затем эксперты отберут топ-100 проектов. Самые сильные инициативы представят руководству России в июле на финальном мероприятии форума в Москве.

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#форум
#экология
#климат
#аси
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Дачникам рассказали, как защитить огород от слизней
Депутат Чаплин: защитить огород от слизней можно с помощью лука и чеснока
27 мая 2025, 13:57

Фото: iStock/Tomas Vynikal

Слизни, нашествие которых обещают предстоящим летом, могут уничтожить растения «в считанные часы». Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Угроза от этих слизней — это не просто неприятность, это серьезный удар по нашему урожаю и продовольственной безопасности. Необходимо мобилизовать все силы и принять меры, чтобы защитить наши дачи! Слизни поедают листья, плоды и даже стебли растений, оставляя за собой дырявые листья и гниющие плоды», — пояснил Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru».

Он уточнил, что слизни в считанные часы могут уничтожить молодые растения и рассаду.

По словам эксперта, от слизней может помочь спасти чеснок и лук, а также регулярная прополка грядок.

В свою очередь агроном Владимир Викулов рассказал «Москве 24», что испанские слизни уже начали появляться на огородах.
«Испанские слизни способны съесть все, вплоть до газонной травы. Однако больше всего они любят сочные овощи, среди которых огурцы, кабачки, тыква, капуста и салат. Также они предпочитают теневые декоративные растения, такие как хосты. Съедают их так, что остаются лишь жилки листьев», — отметил агроном.

Специалист посоветовал использовать приманки для слизней. Для этого можно вкопать в землю банку, налить в нее немного пива или положить овощи. Через какое-то время туда начнут заползать моллюски, а выбраться не смогут. Их необходимо уничтожить. Также слизни не любят, когда вокруг посадок лежат опилки или хвоя, заключил Викулов.

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Вознесение Господне в 2025 году: когда отмечается в России, значение и что нельзя делать на праздник
27 мая 2025, 13:21

Фото: istockphoto / artplus

Вознесение Господне — важнейший праздник для всех христиан, который входит в число двунадесятых, то есть двенадцати главных торжеств церковного календаря. «Радио 1» расскажет, когда отмечают праздник и что можно и нельзя ​делать в этот день.

Какого числа Вознесение Господне в 2025 году


Вознесение Господне — один из двенадцати важнейших (двунадесятых) праздников в православном календаре. Он посвящён событиям земной жизни Иисуса Христа, Сына Божьего, и тесно связан с Пасхой. Вместе с Входом Господним в Иерусалим и Днём Святой Троицы, Вознесение входит в число переходящих праздников — то есть его дата зависит от даты Пасхи.

В 2025 году православные христиане отмечали Пасху 20 апреля. Соответственно, Вознесение празднуется на 40-й день после неё — 29 мая, в четверг.

Вознесение Господне в православной церкви


Евангелисты Лука и Марк, а также автор Деяний апостолов и Послания к Ефесянам, рассказывают о событии Вознесения. Согласно Новому Завету, после Своего воскресения Христос ещё 40 дней пребывал на земле, являлся ученикам и наставлял их. Затем, завершив Свой земной путь, Он вознёсся на небо — к Богу Отцу.

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Спаситель привёл апостолов на Елеонскую гору неподалёку от Вифании, где, благословив их, вознёсся на небо прямо у них на глазах. Тогда же явились два ангела и сказали, что Христос однажды вернётся вновь — уже явно, чтобы судить живых и мёртвых. Но и до этого Он не оставит своих учеников: хотя уже не будет видим телесно, будет рядом с ними духовно.

Также, согласно Библии, в день Вознесения Иисус повелел ученикам ожидать нисхождения Святого Духа. Это событие произошло через десять дней, в Пятидесятницу (праздник Святой Троицы), после чего апостолы получили дар проповеди на разных языках.

Значение праздника


В православии Вознесение входит в число главных церковных праздников. Богослужения, приуроченные к нему, начинаются накануне. Утром в среду последний раз в году звучат пасхальные песнопения, а вечером проходит торжественное всенощное бдение. На сам праздник, во время литургии, читается отрывок из Евангелия от Марка о Вознесении Христа.

Поскольку праздник выпадает на четверг, строгого поста в этот день нет — разрешается употреблять любую пищу и заниматься повседневными делами. Однако верующие стараются обязательно побывать на службе и посвятить время молитве.

Фото: istockphoto / dimid_86

Считается, что именно в день Вознесения весна окончательно уступает место лету — в это время становятся заметны жаркие дни, заканчивается цветение садов. Это объясняет появление народной приметы о наступлении лета.

Как и многие православные торжества, праздник Вознесения переплетается с народными традициями и даже языческими элементами. Так, на Руси в этот день устраивали хороводы — с пожеланиями богатого урожая, а в некоторых селениях проходили весёлые гулянья.


Что можно и нельзя делать на Вознесение Господня


Одной из кулинарных традиций праздника стало приготовление пирогов с зелёным луком и особых хлебов — «лесенок» (или «лествиц»). Эти изделия символизировали духовные ступени в небеса — на них обязательно делали семь перекладин. Хлеб выпекали из ржаной или пшеничной муки, освящали в церкви и брали с собой в гости к родным.

Также в этот день принято навещать родственников, поминать умерших, убираться на кладбищах. Однако устраивать пышные застолья не рекомендуется.

Считалось большим грехом отказывать в помощи нищим и странникам в период от Пасхи до Вознесения. И сегодня верующие стараются подавать милостыню и помогать нуждающимся.

Фото: istockphoto / wjarek

В этот день нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать, унывать. Также не рекомендуется заниматься физическим трудом, в том числе огородными и хозяйственными делами. Убираться в доме лучше заранее, чтобы праздник встретить в чистоте.

Что касается свадеб и весёлых гуляний — их советуют перенести на другой день. Хотя если нет возможности выбрать другую дату для регистрации в ЗАГСе, то это допустимо. А вот венчание на Вознесение проводить не принято.

Молитва на Вознесение Господня


«Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, соше́дый с Небе́сных высо́т спасе́ния на́шего ра́ди и напита́вый нас духо́вною ра́достию во святы́я и пресве́тлыя дни Воскресе́ния Твоего́, и па́ки по соверше́нии земна́го служе́ния Твоего́ вознесы́йся от нас на не́бо со сла́вою и возседы́й одесну́ю Бо́га и Отца́!»

Народные приметы на 29 мая


  • Гроза и дождь на Вознесение предвещают болезни и плохой урожай;
  • ясная, тёплая погода — к богатому урожаю злаков, фруктов и овощей;
  • если утром появилась роса — по ней нужно пройтись босиком, чтобы укрепить здоровье;
  • дождь в этот день считается предвестником грозового дня на Илью (2 августа).

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Петр Зоров возглавил столичное управление Росгвардии
27 мая 2025, 12:33

Петр Зоров (Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве)

Новым начальником главного управления Росгвардии по Москве стал Петр Зоров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.
По данным ведомства, новый руководитель столичного главка обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.

Петр Зоров начал карьеру в 1989 году в московском ОМОН. За 30 лет службы в МВД он прошел путь от оперативного сотрудника до руководителя подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Центральном федеральном округе. Большую часть карьеры Зоров посвятил службе в Подмосковье, где сначала возглавлял уголовный розыск, после чего занимал должность заместителя начальника областного главка МВД.

В 2023 году он перешел в Росгвардию, где сначала стал заместителем начальника, а через год — начальником Главного управления по Московской области. Зимой прошлого года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.

За время службы Петра Зорова наградили медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

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