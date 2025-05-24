Родня боялась, что отпишет Волочковой: кому досталась квартира Юрия Григоровича за 200 млн рублей

Юрий Григорович и Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)
В конце мая не стало легендарного балетмейстера Юрия Григоровича. Последние дни жизни 98-летний хореограф провёл в Центральной клинической больнице.
Григорович долгое время боролся с двусторонней пневмонией. Заболевание протекало с осложнениями, поэтому врачам не удалось спасти балетмейстера. Его похоронили 23 мая на Новодевичьем кладбище рядом с женой – балериной Наталией Бессмертновой.
После себя Григорович оставил многомиллионное состояние. Наследники получат элитную квартиру в особняке на Сретенском бульваре. Хореограф проживал в здании начала XX века, в котором когда-то находился знаменитый доходный дом страхового общества «Россия».
Принадлежащая покойному недвижимость поражает: общая площадь составляет 177 квадратных метров, а потолки – четыре метра. Эта квартира перейдёт племяннику Григоровича – сыну его сестры. Так произошло, поскольку супруга хореографа умерла ещё в 2008 году, а детей у пары не было.
Также было у Григоровича много близких друзей, в числе которых – балерина Анастасия Волочкова.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
После себя Григорович оставил многомиллионное состояние. Наследники получат элитную квартиру в особняке на Сретенском бульваре. Хореограф проживал в здании начала XX века, в котором когда-то находился знаменитый доходный дом страхового общества «Россия».
Принадлежащая покойному недвижимость поражает: общая площадь составляет 177 квадратных метров, а потолки – четыре метра. Эта квартира перейдёт племяннику Григоровича – сыну его сестры. Так произошло, поскольку супруга хореографа умерла ещё в 2008 году, а детей у пары не было.
Также было у Григоровича много близких друзей, в числе которых – балерина Анастасия Волочкова.
«Я не раз инкогнито приезжала к нему на дни рождения. Он говорил, что никто из Большого театра, кроме меня, не навещает его, понимаете?! Я ждала момента, чтобы всё это сказать и показать. Меня не пускали на панихиду к его супруге Наталии Бессмертновой. Он меня лично проводил к её гробу. Все боялись: а вдруг он мне что-то отпишет? А мне ничего не надо было от него. Я привозила его любимые фрукты», – отметила артистка, слова которой приводит StarHit.Смерть Григоровича сильно ударила по балерине, для которой он был по-настоящему близким и даже родным человеком.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова