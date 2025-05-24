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Родня боялась, что отпишет Волочковой: кому досталась квартира Юрия Григоровича за 200 млн рублей

Квартира Юрия Григоровича за 200 млн рублей достанется его племяннику
Юрий Григорович и Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Юрий Григорович и Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

В конце мая не стало легендарного балетмейстера Юрия Григоровича. Последние дни жизни 98-летний хореограф провёл в Центральной клинической больнице.
Григорович долгое время боролся с двусторонней пневмонией. Заболевание протекало с осложнениями, поэтому врачам не удалось спасти балетмейстера. Его похоронили 23 мая на Новодевичьем кладбище рядом с женой – балериной Наталией Бессмертновой.

После себя Григорович оставил многомиллионное состояние. Наследники получат элитную квартиру в особняке на Сретенском бульваре. Хореограф проживал в здании начала XX века, в котором когда-то находился знаменитый доходный дом страхового общества «Россия».

Принадлежащая покойному недвижимость поражает: общая площадь составляет 177 квадратных метров, а потолки – четыре метра. Эта квартира перейдёт племяннику Григоровича – сыну его сестры. Так произошло, поскольку супруга хореографа умерла ещё в 2008 году, а детей у пары не было.

Также было у Григоровича много близких друзей, в числе которых – балерина Анастасия Волочкова.

«Я не раз инкогнито приезжала к нему на дни рождения. Он говорил, что никто из Большого театра, кроме меня, не навещает его, понимаете?! Я ждала момента, чтобы всё это сказать и показать. Меня не пускали на панихиду к его супруге Наталии Бессмертновой. Он меня лично проводил к её гробу. Все боялись: а вдруг он мне что-то отпишет? А мне ничего не надо было от него. Я привозила его любимые фрукты», – отметила артистка, слова которой приводит StarHit.
Смерть Григоровича сильно ударила по балерине, для которой он был по-настоящему близким и даже родным человеком.

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#квартира
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#наследство
«Мой муж чемпион!»: жена Фёдора Смолова бурно высказалась о победе «Краснодара» в Кубке России
Жена Фёдора Смолова бурно поздравила спортсмена с чемпионством «Краснодара»
24 мая 2025, 20:00

Фёдор Смолов и Карина Истомина (фото: Telegram @istominakarina)

Модель и диджей Карина Истомина бурно прокомментировала победу «Краснодара» в Кубке России. Она поздравила играющего за клуб мужа Фёдора Смолова с чемпионством.
В своём Telegram-канале Истомина опубликовала небольшой пост, в котором очень эмоционально высказалась о победе «Краснодара», добавив в текст большое количество знаков восклицания.

«ААААААААА КРАСНОДАР ЧЕМПИОН!!!!! 3-0!!! МОЙ МУЖ ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!АААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!», – написала Истомина.
Сейчас Карина вместе с дочкой находится в Москве. А Смолов несколько недель находился на сборах клуба перед ответственным матчем.

Напомним, что сегодня «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом РПЛ, обыграв «Динамо».

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#рпл
#краснодар
#футбол
#спортсмены
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Сергей Жуков опубликовал архивное фото с младшим братом – копией его сына Энджела
Сергей Жуков показал архивное фото с младшим братом в его день рождения
24 мая 2025, 19:41

Михаил и Сергей Жуковы (фото: Instagram* @zhukovm)

Сергей Жуков опубликовал архивную фотографию с младшим братом в его день рождения.
Михаил и Сергей Жуковы (фото: Instagram* @sezhukov)

Брат солиста группы «Руки Вверх» Михаил отметил 42-летие 23 мая. В честь этого события Сергей опубликовал в личном блоге пост с душевным поздравлением.

«Мишанечка! Ты в этом году снова стал папой, ты должен быть очень счастлив – и этот год точно будет для тебя очень удачным! Здоровья тебе крепкого, мой младшенький, тысяч волшебных вечеров вместе с любимой семьёй, творческих побед и свершений, и нам с тобой больше совместных семейных вылазок на рыбалку. Люблю тебя, братик!», – написал Сергей Жуков.
К слову, поклонников артиста привлекло не только трогательное поздравление, но и невероятное сходство Михаила со старшим сыном Сергея – Энджелом. В комментариях под постом многие написали, что все трое будто бы являются клонами друг друга.

Энджел Жуков (фото: Instagram* @zhukovangel)

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#поздравление
#фото
#пост
#день рождения
#семья
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Ольга Орлова устроила фотосессию в бикини в бане
24 мая 2025, 19:19

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)

47-летняя певица Ольга Орлова пошла в баню и показала фигуру в купальнике.
Экс-солистка группы «Блестящие» с иронией относится к себе и собственной фигуре. Орлова может посмеяться над собой и нелепыми фотографиями. Однако она следит за своим телом: артистка постоянно посещает тренажерный зал и старается следить за питанием.

Орлова решила провести выходной в бане. Она пошутила, что другие дамы идут в стильные рестораны на Патриарших прудах, в то время как зрелые женщины отдают предпочтение девичникам в бане.

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)


Певица показала красиво украшенный стол со многими традиционными русскими блюдами и соленьями. Ольга появилась в купальнике. Она выбрала черный купальник в спортивном стиле. Орлова встала боком и продемонстрировала свое подтянутое тело.

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Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале – видео

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#артист
#баня
#фотография
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Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале – видео
Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале
24 мая 2025, 19:04

Рианна (Фото: Инстаграм*/badgalriri)

В Сети распространилось видео, на котором беременная Рианна расцеловала охранника. Сотрудник Каннского фестиваля протянул руку многодетной маме, чтобы помочь спуститься по лестнице.
Сначала певица не заметила трогательный жест, а после принялась сердечно благодарить мужчину. Но сделала это по-своему, одарив поцелуями в обе щеки. За такой нежный порыв поклонники осыпали звезду комплиментами.



К слову, Рианна посетила Каннский фестиваль впервые за восемь лет. Сейчас она, ожидая третьего ребенка от рэпера A$AP Rocky, не боится выходить в свет.

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#фестиваль
#певица
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#шоу-бизнес
#беременность
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Молодая супруга Петросяна снялась с популярной куклой Лабубу – фото
24 мая 2025, 18:44

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова сейчас путешествует по Китаю. В личном блоге молодая жена Евгения Петросяна опубликовала фотографию с популярной куклой Лабубу.
Брухунова предстала на снимке в голубом платье с широким воротником, плетеной шляпе и солнцезащитных очках. В руках жена юмориста держала Лабубу.

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

В Москве стоимость такой игрушки составляет 10 тысяч рублей. Лабуба представляет собой фигурку или брелок. Все они продаются в одинаковых закрытых упаковках, поэтому покупатели заранее не знают, какой им попадётся дизайн.

Лабубу придумал гонконгский художник Касинг Лунг ещё в 2015 году. Она является героиней его иллюстрированной книги The Monsters. Лабубу представляют собой эльфов размером с котёнка, которые отличаются заострёнными ушами и зубастой улыбкой.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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