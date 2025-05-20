«Мог послать куда подальше»: Шиловский рассказал о крутом нраве Григоровича

Юрий Григорович (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Телережиссер Олег Шиловский, работавший над документальным фильмом о Юрии Григоровиче, рассказал о непростом характере балетмейстера. По его словам, съемочную группу заранее предупредили, чтобы те отвлекали артиста во время работы. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Мэтр не терпел съемок во время этого священного процесса, но все же для нашей бригады было сделано исключение. Нас заранее попросили не слишком мелькать камерой, стараться не досаждать, снимать подальше, со стороны, ведь мастер характером крут и может и послать куда подальше», – поделился Шиловский.Он также добавил, что на репетициях у Григоровича было все строго – артистам даже запрещалось отходить по нужде.
«Наш фильм так и назывался «Юрий Грозный». Так что мы были максимально осторожны и даже радиопетлю не повесили, чтобы не беспокоить Юрия Николаевича, и записывали звук на пушку. Он, конечно, поглядывал в нашу сторону, но, к счастью, замечаний не делал», – вспоминает режиссер.Напомним, Юрий Григорович скончался накануне, 19 мая, в возрасте 98 лет. Прощание с хореографом пройдет в эту пятницу, 23 мая, в Большом театре.
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