Племянник Тарасовой назвал сроки ее выписки из больницы
Племянник Татьяны Тарасовой Алексей рассказал, что знаменитый тренер по фигурному катанию следит за публикациями о себе в СМИ и регулярно их читает. По его словам, она может выписаться из больницы уже на следующей неделе.
Ранее Тарасову госпитализировали из-за последствий перенесенного ОРВИ. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.
«Условия у нее хорошие, достойные. И я думаю, что на следующей неделе она должна быть дома», – сказал племянник в беседе с ТАСС.79-летняя Тарасова является мастером спорта СССР международного класса и заслуженным тренером СССР (звание присвоено в 1975 году) по фигурному катанию. Под ее руководством выросли олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году Тарасову включили в Зал славы мирового фигурного катания.