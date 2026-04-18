Племянник Тарасовой назвал сроки ее выписки из больницы

18 апреля 2026, 04:00

Татьяна Тарасова (РИА Новости / Александр Вильф)

Племянник Татьяны Тарасовой Алексей рассказал, что знаменитый тренер по фигурному катанию следит за публикациями о себе в СМИ и регулярно их читает. По его словам, она может выписаться из больницы уже на следующей неделе.





Ранее Тарасову госпитализировали из-за последствий перенесенного ОРВИ. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.



«Условия у нее хорошие, достойные. И я думаю, что на следующей неделе она должна быть дома», – сказал племянник в беседе с ТАСС.