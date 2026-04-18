Советский и российский режиссер Вячеслав Никифоров умер на 84-м году жизни
Белорусский союз кинематографистов сообщил о смерти советского и российского режиссера Вячеслава Александровича Никифорова. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.
За свою карьеру Никифоров поставил около 30 фильмов и телесериалов. В их числе — картины «Зимородок», «Фруза», «Отцы и дети», «Государственная граница», «Благородный разбойник Владимир Дубровский» и другие работы, получившие признание зрителей.
Информацию о смерти режиссера подтвердили в Министерстве культуры Белоруссии. Там напомнили, что в 2022 году Никифорова удостоили специальным призом президента Республики Беларусь «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».
В пресс‑службе министерства выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного, отметив, что коллектив ведомства скорбит о потере выдающегося кинематографиста. Причины смерти Никифорова не разглашаются.
