Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, Тарасова поступила в реанимацию несколькими днями ранее.
«Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — уточнил источник.Известно, что в последние годы Татьяна Анатольевна испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Из-за хронических болей в спине и суставах она передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на это, тренер продолжает активно участвовать в публичной жизни и комментировать соревнования по фигурному катанию.
