В России предложили ввести отцовский капитал в размере более 1 млн рублей
Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести федеральный отцовский капитал для семей, в которых трое и более детей рождены в одном браке.
Об этом сообщает ТАСС. По словам Рыбальченко, в многодетных семьях матери часто не работают, и основная финансовая нагрузка ложится на отцов. «
Важно поддерживать отцов не только моральными стимулами, но и финансовыми», — подчеркнул он.Средства предлагается разрешить использовать на те же цели, что и материнский капитал: улучшение жилищных условий, образование детей, выплаты для малообеспеченных семей до достижения ребенком трех лет, а также на товары и услуги для детей-инвалидов. Дополнительно Рыбальченко предложил включить возможность приобретения семейного автомобиля и ремонта жилья.
Эксперт отметил, что выплата только при условии рождения детей в одном браке подчеркивает ценность крепкой семьи.
«Его нельзя получить без мамы. Он значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи», — заявил Рыбальченко.Инициатива направлена на укрепление института семьи и снижение финансовой нагрузки на многодетных отцов. Регионы смогут вводить дополнительные выплаты по своему усмотрению.