В России предложили ввести отцовский капитал в размере более 1 млн рублей

18 сентября 2025, 02:37

Фото: istockphoto.com/I am the author of images and videos

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести федеральный отцовский капитал для семей, в которых трое и более детей рождены в одном браке.





Об этом сообщает ТАСС. По словам Рыбальченко, в многодетных семьях матери часто не работают, и основная финансовая нагрузка ложится на отцов. «





Важно поддерживать отцов не только моральными стимулами, но и финансовыми», — подчеркнул он.

«Его нельзя получить без мамы. Он значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи», — заявил Рыбальченко.