«Плохое самочувствие и разбитость»: аллерголог Бессмертный рассказал о типичной аллергической триаде

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Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал об особенностях проявления сезонной аллергии.
По словам специалиста, в средней полосе России цветение растений довольно чётко распределено.
Бессмертный уточнил, что симптомы аллергии могут напоминать обычную простуду, однако, в отличие от ОРВИ, они не сопровождаются температурой и не проходят через неделю.
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«Март, апрель, май – пыление ольхи, орешника, клёна, берёзы и дуба. Июнь – июль – это луговые или злаковые травы, а август, сентябрь и начало октября – сорняки, полынь, лебеда, амброзия. Соответственно, рамки сдвигаются в зависимости от того, где мы находимся. Севернее позже начинается, южнее – раньше. Плюс для юга России очень мощным аллергеном в июле – сентябре является амброзия. Краснодарский край, Сочи, Кавказ – там люди задыхаются», – отметил Бессмертный в беседе с RT.Врач обратил внимание на то, что в этом году пыление деревьев началось не в марте, как обычно, а в феврале. При этом некоторые россияне заметили первые симптомы поллиноза ещё в конце января. Это связано с синоптическими условиями.
Бессмертный уточнил, что симптомы аллергии могут напоминать обычную простуду, однако, в отличие от ОРВИ, они не сопровождаются температурой и не проходят через неделю.
«Типичная аллергическая триада – чихание, зуд носа и глаз и водянистое отделяемое. Также может быть плохое самочувствие и разбитость», – подчеркнул специалист.При появлении подобных симптомов Бессмертный порекомендовал обратиться к врачу-аллергологу, поскольку аллергия постоянно эволюционирует.
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Анастасия Чинкова