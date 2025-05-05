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«Плохое самочувствие и разбитость»: аллерголог Бессмертный рассказал о типичной аллергической триаде

Врач Бессмертный: зуб, чихание и насморк являются типичной аллергической триадой
Фото: iStock/Jevtic

Фото: iStock/Jevtic

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал об особенностях проявления сезонной аллергии.
По словам специалиста, в средней полосе России цветение растений довольно чётко распределено.

«Март, апрель, май – пыление ольхи, орешника, клёна, берёзы и дуба. Июнь – июль – это луговые или злаковые травы, а август, сентябрь и начало октября – сорняки, полынь, лебеда, амброзия. Соответственно, рамки сдвигаются в зависимости от того, где мы находимся. Севернее позже начинается, южнее – раньше. Плюс для юга России очень мощным аллергеном в июле – сентябре является амброзия. Краснодарский край, Сочи, Кавказ – там люди задыхаются», – отметил Бессмертный в беседе с RT.
Врач обратил внимание на то, что в этом году пыление деревьев началось не в марте, как обычно, а в феврале. При этом некоторые россияне заметили первые симптомы поллиноза ещё в конце января. Это связано с синоптическими условиями.

Бессмертный уточнил, что симптомы аллергии могут напоминать обычную простуду, однако, в отличие от ОРВИ, они не сопровождаются температурой и не проходят через неделю.

«Типичная аллергическая триада – чихание, зуд носа и глаз и водянистое отделяемое. Также может быть плохое самочувствие и разбитость», – подчеркнул специалист.
При появлении подобных симптомов Бессмертный порекомендовал обратиться к врачу-аллергологу, поскольку аллергия постоянно эволюционирует.

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#симптомы
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в военно-патриотическом проекте
05 мая 2025, 11:14

Фото: помнютвойподвиг.рф

Стать участниками патриотического проекта «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной!» приглашаются жители всех российских регионов, включая Московскую область, проект посвящён связи между поколениями Великой Отечественной войны и СВО, сообщает пресс-служба Комитета семей воинов Отечества.
«В проекте могут принять участие бойцы и ветераны специальной военной операции, чьи деды и прадеды сражались на полях Великой Отечественной войны. Участники должны заполнить форму на сайте проекта помнютвойподвиг.рф, рассказать о боевых заслугах предка и поделиться военной историей потомка — участника СВО», — говорится в сообщении.
К проекту присоединились уже тысячи военных и их близких.

Отмечается, что размещаться будет только та информация, которая не нарушает военную тайну и требования безопасности.

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#сво
#проект
#патриотизм
#россия
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Психолог назвала способы, которые помогут вернуться в работу после майских праздников
Психолог Цай: контрастный душ и небольшие передышки помогут влиться в работу
05 мая 2025, 10:57

Фото: iStock/cyano66

Майские праздники — то, чего россияне ждут целый год, потому что трехдневные рабочие недели кажутся очень удобными и прекрасными. Но как выходить из таких долгих выходных и возвращаться в рабочий строй?
Психолог-бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай в беседе с «Радио 1» рассказала, какие способы помогут вернуться в рабочий строй после продолжительных праздников.

  • Организуем свой календарь дел: желательно заглянуть туда перед окончанием выходных для того, чтобы настроиться и подготовиться, например, к каким-то встречам.
  • Уделяем внимание небольшой физической нагрузке: зарядка с утра в 10−15 минут подойдет.
  • Устраиваем контрастный душ: можно не сильно ледяной, а прохладный.
  • Даем во время первых рабочий дней небольшие передышки: каждые 55−60 минут делать 5−7-минутный перерыв, встать из-за своего рабочего места, пройтись.
  • Налаживаем питание: не стоит налегать на сладкое, потому что оно не поддерживает работу мозга, а наоборот. Нужно внедрить в питание зелень, правильные углеводы, сочетание белков и жиров.

Также психолог отметила, что не рекомендуется в первые рабочие дни пить много кофе.

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#майские праздники
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В Госдуме хотят проверить законность выдачи жилищных субсидий мигрантам
05 мая 2025, 09:44

Сергей Миронов (Фото: duma.gov.ru)

В последнее время участились случаи получения «новыми гражданами» Российской Федерации субсидий на жильё и жилищных сертификатов. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Он направил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в котором попросил организовать проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и жилья за государственный счёт. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан РФ», — говорится в письме.

По словам парламентария, в настоящее время наблюдается «тревожная тенденция» с обеспечением вчерашних иностранцев жильём за счёт государственного бюджета в обход коренных жителей России, которые десятилетиями безуспешно пытаются улучшить свои жилищные условия.

Политик также отметил, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, списки их получателей закрыты от общественности.

«Более того, данная сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая», — заключил Сергей Миронов.

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#рф
#госдума
#мигранты
#жильё
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Чубайс вывезет свои активы из РФ в случае снятия с них ареста
ТАСС: Чубайс может вывести свои активы из РФ в случае снятия с них ареста
05 мая 2025, 06:17

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс вместе с остальными фигурантами арбитражного дела может вывести свои активы из РФ в случае снятия с них ареста. Об этом сообщает ТАСС.
«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — говорится в тексте суда, с которым ознакомилось агентство.

Свои основания суд обосновывает тем, что часть фигурантов дела, в том числе и Чубайс, покинули страну. К тому же экс-глава «Роснано» находится в международном розыске. Напомним, что Чубайс ранее просил суд снять арест с его имущества.

В общем под арестом находится имущество ответчиков на сумму в 5,6 миллиардов рублей. «Роснано» пытается взыскать с фигурантов убытки в размере 3,9 миллиардов.

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#суд
#арест
#имущество
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#рф
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РИАН: в РФ свыше половины взяточников ловят на сумме до 10 тысяч рублей
05 мая 2025, 04:45

Фото: iStock/Atstock Productions

В России более половины коррупционных дел заведены по поводу взяток на сумму менее 10 тысяч рублей. Об свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде РФ.
«Большая часть взяточников в России попадается при получении менее 10 тысяч рублей», — передает данные РИА Новости.

В прошлом году за мелкое взяточничество были осуждены 2305 человек. Пять из них являются рецидивистами, а 149 женщинами. В колонию за преступление отправились 24 подсудимых. Остальные ограничились штрафами на общую сумму в 40,6 миллионов рублей.

По статьям за более крупные взятки осудили 1633 человек. В колонию отправились 710 подсудимых. Среди них есть и сотрудники правоохранительных органов. Тюремные сроки за коррупцию получили пять работников суда, 43 сотрудника прокуратуры и следственных органов, а еще почти 500 работников полиции.

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#суд
#преступление
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#взятка
#коррупция
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