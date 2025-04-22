Врач рассказала о симптомах весенней аллергии и как от них избавиться

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С наступлением весны традиционно остро встаёт вопрос сезонной аллергии. Симптомы её проявления могут быть совершенно разными, так же, как и их последствия.
Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» рассказала, что аллергией на пыльцу растений страдают порядка 20% населения.
Она перечислила основные симптомы сезонной аллергии: заложенность носа, слизистые выделения из носа, многократные приступы чихания, в более тяжёлых случаях может присоединиться сухой приступообразный кашель и даже приступы удушья, что, как правило, свидетельствует о сезонной пыльцевой бронхиальной астме. Реже встречают проявления на коже — дерматиты и крапивница.
При аллергии на пыльцу орешины — лещины — образуется также непереносимость всех видов орехов. Кроме того, ситуация может ещё больше усугубиться. Такая аллергия принимает более опасные формы — может развиться отёк Квинке или анафилактический шок.
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«Весенняя аллергия может начаться в конце марта и заканчивается в мае. В середине лета цветут луговые, злаковые травы. В южных регионах активным аллергеном является пыльца амброзии», — объяснила эксперт.
Она перечислила основные симптомы сезонной аллергии: заложенность носа, слизистые выделения из носа, многократные приступы чихания, в более тяжёлых случаях может присоединиться сухой приступообразный кашель и даже приступы удушья, что, как правило, свидетельствует о сезонной пыльцевой бронхиальной астме. Реже встречают проявления на коже — дерматиты и крапивница.
«У всех больных, страдающих поллинозом, со временем может развиться серьёзное осложнение – перекрёстная пищевая аллергия. То есть возникает непереносимость свежих овощей, косточковых фруктов и ягод, а также и трав», — добавила Логина.
При аллергии на пыльцу орешины — лещины — образуется также непереносимость всех видов орехов. Кроме того, ситуация может ещё больше усугубиться. Такая аллергия принимает более опасные формы — может развиться отёк Квинке или анафилактический шок.
«Очень важно правильно подбирать антигистаминные препараты. Необходимо обращаться к специалисту, чтобы он помог подобрать правильное лекарство», — сказала медик.
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Анастасия Панченко