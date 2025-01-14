Площадь заповедников в Подмосковье за год увеличилась на 11,3 тыс. гектаров

Видео: пресс-служба Минэкологии МО
Общая площадь особо охраняемых природных территорий в Московской области за 2024 год стала больше на 11,3 тыс. гектаров и составила 283,6 тыс. га. Увеличение произошло благодаря созданию новых заповедников и расширению уже существующих, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«В 2024 году в Подмосковье были созданы три заповедника общей площадью 5,2 тыс. га: «Малая Лобца» в округе Лотошино, «Васильевское Поречье» в Рузском округе и «Суханово» в Ленинском округе. Кроме того, двенадцать заповедников было реорганизовано с увеличением площадей на 6.1 тыс. га. Эти заповедники расположены в округах Химки, Одинцовский, Щёлково, Зарайск, Подольск, Коломна и Луховицы», — говорится в сообщении.Отмечается также, что в минувшем году было установлено 18 охранных зон для памятников природы. Общая площадь этих зон составила 900 гектаров.
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