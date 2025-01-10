Жителей Подмосковья позвали на зимний сбор съедобных грибов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Знающие грибники зимой не теряют времени даром. Они отправляются на поиски грибов, которые приспособились к холодам, сообщили в пресс-службе Министерство экологии и природопользования Московской области.
В подмосковных лесах сейчас можно встретить опёнок зимний, устричную вешенку и дрожалку оранжевую. Все они растут на деревьях и не боятся снега.
Устричная вешенка тоже начинает плодоносить поздней осенью и продолжает расти до весны. Окраска этого гриба зависит от дерева, на котором он растётю Она может быть светло-серой, дымчатой и кремовой. Молодые вешенки, особенно их шляпки, считаются деликатесом.
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«Сбор опёнка зимнего начинается в конце октября и продолжается до весеннего тепла. В холода гриб замерзает, а при потеплении оттаивает и продолжает расти. Он похож на летний опёнок, однако имеет тонкую чёрную бархатистую ножку и слизистую рыжеватую шляпку», – рассказали в ведомстве.
Устричная вешенка тоже начинает плодоносить поздней осенью и продолжает расти до весны. Окраска этого гриба зависит от дерева, на котором он растётю Она может быть светло-серой, дымчатой и кремовой. Молодые вешенки, особенно их шляпки, считаются деликатесом.
«Дрожалка оранжевая – самый необычный из съедобных зимних грибов. Она напоминает жёлтое или рыжее замёрзшее желе. В Европе такой гриб называют «жёлтым мозгом», «маслом троллей» или «маслом ведьмы». Дрожалка любит влагу и мороз, а при жаре высыхает. В китайской медицине этот гриб считается целебным. Он также используется в кулинарии», – отметили в Минэкологии.Там назвали зимний сбор грибов увлекательным занятием, которое позволяет не только найти вкусные грибы, но и насладиться красотой леса.
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Лора Луганская