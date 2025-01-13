В охотничьих угодьях Подмосковья в дни новогодних каникул выявили 28 нарушений

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Сотрудники подмосковного Управления государственного охотничьего контроля в период новогодних праздников выявили в угодьях Московской области 28 административных и уголовных нарушений, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«В период с 29 декабря по 8 января сотрудники Управления охотничьего контроля провели 134 рейда, в ходе которых они проверили свыше 660 охотников. По результатам было выявлено 26 административных и два уголовных нарушения законодательства», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Он добавил, что по всем выявленным нарушениям были начаты положенные процессуальные действия.
В ведомстве отметили, что незаконной является охота без охотничьего билета, разрешения на добычу дичи и на хранение и ношение охотничьего оружия. Кроме того, незаконно добывать больше, чем указано в разрешении.
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Лев Каштанов