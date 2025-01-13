Жителей Подмосковья приглашают принять участие в зимнем учёте водоплавающих птиц

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Зимний учёт водоплавающих птиц «Серая шейка-2025» будет проходить в России 18-19 января, принять участие в этой экологической акции могут все желающие, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Зимний учёт проводят, в основном, специалисты, однако широкое участие в акции любителей природы делает результаты более полными. Информация о количестве водоплавающих птиц, не улетевших на зимовку, показывает, как меняется климат, а также может служить индикаторами состояния различных экосистем», — говорится в сообщении.Акцию «Серая шейка-2025» курирует Союз охраны птиц России. На сайте организации приведён список координаторов, которые объяснят, как проводить наблюдение и как оформлять результаты учёта.
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