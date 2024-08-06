Площадки «Мегабак» за полгода приняли около 800 тонн старой бытовой техники

Фото: пресс-службе Минчистоты МО
Жители Подмосковья сдали на площадки «Мегабак» за первое полугодие 2024 года порядка 800 тонн старой бытовой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Каждый житель региона может сдать ненужные бытовые приборы в пункты приёма «Мегабак» недалеко от дома. Экологический проект был запущен для удобства жителей в 2019 году. Сегодня в Подмосковье открыто уже более 60 пунктов, в 20 из которых можно обменять старые вещи и технику на деньги», – отметили в министерстве.Там также назвали топ-3 площадок по количеству собранных бытовых отходов. Это городские округа Королёв с общим объемом вторичного сырья 455 тонн, Дмитровский (78 тонн) и Егорьевск (31 тонна).
В ведомстве напомнили, что на всех площадках установлены контейнеры для раздельного сбора крупногабаритных отходов. В пункты приёма можно также сдать бумагу, картон, стекло, пластик, бутылки, книги, батарейки и лампы.
Адреса площадок «Мегабак» можно найти на сайте проекта.
Читайте также:
Свыше 430 игровых элементов починили на детских площадках Подмосковья в июле
В Подмосковье в июле дезинфицировали более 6 тыс. контейнерных площадок
Жителям Подмосковья перечислили признаки опасных деревьев
Лора Луганская