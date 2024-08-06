В Подмосковье в июле дезинфицировали более 6 тыс. контейнерных площадок

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области в июле в ходе плановой дезинфекции привели в нормативное состояние более 6 тыс. контейнерных площадок. Работа продолжается, заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«За июль проведена очистка 6 419 площадок с применением концентрированного моющего средства. Лидерами по количеству обработанных площадок стали городские округа Королёв, Мытищи и Химки», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что плановая: дезинфекция проводится по графику, с учётом сезона, а неплановая – в случае сильного загрязнения площадки, разлива опасных веществ или выявления инфекционных заболеваний
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Лора Луганская