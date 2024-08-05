Жителям Подмосковья перечислили признаки опасных деревьев

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, задержанный за мошенничество в особо крупном размере, был прописан в трёх квартирах в дорогих районах Москвы, а также покупал редкие номера для Mercedes-Benz GLK, Audi Q7 и ещё нескольких машин. Об этом пишет Mash.