Жителям Подмосковья перечислили признаки опасных деревьев

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Во дворах Московской области с начала лета спилили 930 сухостойных и аварийных деревьев. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Такие деревья представляют угрозу для прохожих и окружающей инфраструктуры из-за риска падения во время сильного ветра или грозы. Аварийные деревья, пострадавшие от непогоды, тоже нуждаются в ликвидации. С начала лета коммунальщики под контролем инспекторов Минчистоты выполнили во дворах опиловку 930 опасных деревьев, выявленных жителями и специалистами надзорного ведомства», – говорится в сообщении.В министерстве перечислили признаки аварийных деревьев. Это отсутствие листвы и засохшие тёмные ветки, внешние повреждения коры, гнилые стволы, ветви и корни, повисшие фрагменты кроны. Если дерево наклонено к земле под углом более 45 градусов или его корневая система поднята над уровнем земли, оно также представляет опасность», – отметили в ведомстве.
Там попросили не не игнорировать признаки сухостойности и своевременно обращаться в управляющую компанию, чтобы избежать серьёзных последствий.
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Лора Луганская